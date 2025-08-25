Courtois, y no es el único, está harto de las salidas de tono de Vinicius

Vinicius volvió a ser el foco de la polémica en la segunda jornada del Real Madrid en la Liga. El conjunto blanco derrotó al Real Oviedo en el Carlos Tartiere en un partido marcado por la suplencia del brasileño, que fue castigado por Xabi Alonso y tuvo que ver el encuentro en el banquillo desde un inicio, aunque salió en la segunda parte. Y ahí, la situación no mejoró para nada.

Desde el primer momento que el atacante salió al terreno de juego, sus gestos polémicos hacia la grada y hacia el árbitro, muy provocativos, provocaron que el ambiente se caldeara demasiado. Por eso, pesos pesados del Madrid como Thibaut Courtois están hartos de las salidas de tono de Vinicius, ya que solo hacen que perjudicar los intereses de la entidad madrileña en los partidos.

Courtois no aguanta más los gestos de Vinicius

De hecho, el belga ya dejó un mensaje crítico y una especie de "tirón de orejas" a su compañero en las redes sociales, después del enfrentamiento, que muchos creen que señala al brasileño. En la celebración del tercer gol, obra del mismo Vinicius, el extremo tuvo un gesto de rabia polémico al árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, y Kylian Mbappé tuvo que taparle la boca al carioca.

El feo gesto de Vinicius a la grada del Oviedo: "A Segunda" pic.twitter.com/JrG3W9i9Ti #RealOviedoRealMadrid — MARCA (@marca) August 24, 2025



Tras esto, Vinicius hizo el gesto de "a Segunda", con los dedos de su mano, a la grada del Carlos Tartiere, que pitó al futbolista durante todo el partido por su enemistad, a pesar de que el delantero nunca había jugado en ese campo. Por eso, en medio de la polémica, y tras el encuentro, Courtois dejó claro en las redes sociales que este campo es "de Primera", señalando a su compañero.

El brasileño fue el foco de polémica ante el Oviedo

No es la primera vez que el brasileño tiene este gesto en varios estadios de la Liga y algunos jugadores del Madrid están hartos de ello, ya que es un gesto muy provocativo hacia la afición, lo que caldea el ambiente y el partido. De hecho, a veces provoca que la situación cambie a favor del equipo rival, en este caso el local, y perjudique al conjunto blanco.