Fede Valverde y Courtois apuntan al mismo nombre, el Real Madrid, por momentos, juega con diez

El Real Madrid consiguió los primeros tres puntos de la temporada en la Liga después de derrotar a Osasuna por la mínima en el Santiago Bernabéu (1-0). Aun así, el conjunto blanco no estuvo del todo fino y el tanto que dio el triunfo llegó desde el punto de penalti, gracias a una jugada de Kylian Mbappé que el propio francés transformó con la pena máxima para ganar el encuentro.

Sin embargo, algunos jugadores como Fede Valverde y Thibaut Courtois, dos pesos pesados importantes del vestuario, apuntaron al mismo nombre una vez finalizó el enfrentamiento y criticaron el rendimiento de un futbolista blanco, ya que por momentos, el equipo juega con 10 o, al menos, no es capaz de demostrar el nivel por el cual el Madrid se decidió a ficharlo hace unos meses.

Trent Alexander-Arnold, en el punto de mira por su bajo nivel

Se trata de Trent Alexander-Arnold, una de las incorporaciones de este verano. La llegada del inglés provocó un entusiasmo y una ilusión tremenda para el club y para los aficionados, pero de momento, el rendimiento del lateral está siendo muy pobre. No acaba de explotar en el terreno de juego, como se ha visto hacerlo en el Liverpool en los últimos años, y está preocupando.

El jugador volvió a estar perdido sobre el campo y no acabó de despuntar, por lo que fue el primer cambio de Xabi Alonso en la segunda parte. De hecho, en su lugar entró Dani Carvajal, el otro lateral derecho de la plantilla que está presionando mucho para poder recuperar la titularidad, algo que, de momento y por decreto, la tiene Trent por su llegada al conjunto blanco.

Algunos jugadores prefieren a Carvajal de titular

Aun así, algunos futbolistas ya habrían empezado a dejarle caer al técnico tolosarra que debería empezar a apostar de nuevo por Carvajal, teniendo en cuenta que la adaptación de Alexander-Arnold está costando mucho y puede que tarde en llegar, por lo que lo mejor para el equipo sería que el capitán fuera el encargado de salir desde el once titular y que el inglés fuera entrando poco a poco.