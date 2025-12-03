Courtois, y no es el único, no entiende por qué no juega si es de los mejores del Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Como capitán, el belga se preocupa por sus compañeros y, por eso, está preocupado por la situación de un futbolista del conjunto blanco, teniendo en cuenta que no entiende por qué no juega si podría acabar siendo de los mejores del equipo en el campo.

Se trata de Brahim Díaz, uno de los jugadores que no está contando con muchas oportunidades bajo las órdenes de Xabi Alonso. La llegada del tolosarra al banquillo del Madrid no cambió, para nada, la situación del hispanomarroquí en el conjunto blanco, ya que continuó con un rol de suplente. Aun así, sus minutos han ido de más a menos durante los primeros meses de la temporada.

Courtois cree que Brahim Díaz merece más minutos en el Madrid

El atacante no cuenta en absoluto para el técnico, como se ha visto en los últimos partidos, jugando menos de 20 minutos en los últimos tres enfrentamientos. La realidad es que Alonso cree que no tiene el nivel suficiente para ser titular con el Madrid y, luego, si tiene oportunidades en la segunda parte, no acaba de demostrar que se las merezca del todo, lo que provoca su ostracismo.

Sin embargo, gran parte del vestuario, con Courtois a la cabeza, creen que la presencia de Brahim sobre el césped mejoraría mucho la imagen del conjunto blanco, como se vio en algunos partidos del curso pasado. En el equipo hay un apoyo muy serio hacia el hispanomarroquí y piensan que la calidad que atesora en sus botas podría ayudar mucho al Madrid en tramos complicados de los encuentros.

El internacional con Marruecos tiene el rol de suplente eterno

Aun así, la dura situación que está viviendo Brahim no parece que vaya a cambiar a corto plazo, por lo que seguirá teniendo un rol de suplente eterno en el Madrid. El internacional con Marruecos nunca ha podido hacerse con la titularidad en la entidad madrileña y el próximo verano podría ser clave para su futuro en el Santiago Bernabéu si las cosas no cambian demasiado.