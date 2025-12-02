Courtois, como capitán, intenta poner paz, pero hay dos bandos enfrentados en el vestuario del Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y un peso pesado dentro del vestuario, ya que es uno de los capitanes y más veteranos de la plantilla. Por eso, el belga está intentando poner paz, teniendo en cuenta que existen dos bandos enfrentados dentro del equipo por el simple hecho de apoyar o no a Xabi Alonso como entrenador del conjunto blanco.

Hay una parte que está a favor del tolosarra y otra no, principalmente los que están teniendo más oportunidades con él y los que no. Los que le apoyan son futbolistas como el propio Courtois, Dean Huijsen, Eder Militão, Kylian Mbappé o Aurelien Tchouameni, ya que están encantados con el rol que están teniendo bajo las órdenes de Alonso y creen que no es necesario un cambio.

Courtois quiere poner paz en el vestuario del Madrid con dos bandos enfrentados

Todos ellos entienden que esta crisis es algo normal, que pasa en todos los equipos, y que levantarán la situación. Sin embargo, otros están pidiendo un cambio en el banquillo y también hay pesos pesados dentro de este grupo, como son Vinicius, Jude Bellingham o Fede Valverde, que están hartos de las decisiones del entrenador y de la actitud prepotente que muestra desde sus primeros días.

Además, otros futbolistas con menos importancia como Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Ferland Mendy o Endrick también estarían en el saco de jugadores que no quieren ver más al vasco sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu, ya sea por el alto nivel de exigencia y de los métodos del técnico o por el simple hecho de que no están teniendo muchos minutos con él.

Hay un grupo a favor de Xabi Alonso y otro que quiere su destitución

Por lo tanto, está por ver cómo evoluciona esta crítica situación que se está viviendo en el vestuario del Madrid, ya que el hecho de que haya dos bandos enfrentados no ayuda a superar una crisis de resultados y de que el equipo pueda estar unido para mirar hacia adelante y recuperar sensaciones. Aun así, los próximos partidos serán clave para definir también el futuro de Xabi Alonso.