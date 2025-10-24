Courtois, y no es el único, no lo quiere contra el Barça, pero podría jugar el Clásico porque no hay nada más

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más experimentados del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo, por lo que el belga se adentra a la hora de comentar las posibles alineaciones de los partidos. Y ahí, el portero habría dejado claro que no quiere la titularidad de un futbolista de cara al Clásico contra el FC Barcelona, pero podría acabar jugando porque no hay nada más.

El jugador en cuestión es Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo. El canario podría acabar siendo de la partida en el encuentro contra el Barça, teniendo en cuenta las bajas en defensa que tiene el Madrid. A pesar de que en un principio Dean Huijsen podría volver de su lesión, es posible que no esté al 100%, por lo que Xabi Alonso podría acabar escogiendo al canterano.

Courtois no quiere que Asencio sea titular contra el Barça en defensa

Sin embargo, su presencia en el terreno de juego no acaba de gustar a algunos jugadores del conjunto blanco, ya que no confían mucho en él. Sus errores desde el Mundial de Clubes del pasado verano le han condenado bastante y su irregularidad no convence del todo en el vestuario, por lo que a veces hay miedo con el hecho de que sea uno de los jugadores escogidos.

Más aún, si el encuentro es todo un Clásico contra el Barça, por lo que la situación sería más dramática. Courtois no se siente cómodo con Asencio en la defensa, al contrario que con otros futbolistas como el propio Huijsen o incluso Eder Militão, otro central que podría ser uno de los escogidos por parte de Alonso, aunque también hay algunas dudas con su nivel y su físico.

El central canario no acaba de convencer en el vestuario del Madrid

Por lo tanto, y después de un inicio de temporada donde no tuvo prácticamente minutos, el canario está aprovechando sus oportunidades tras las lesiones en la zaga e incluso podría ser titular en el partido contra el conjunto azulgrana, pero en el vestuario existe cierto miedo y preocupación con su presencia en el terreno de juego, ya que no acaba de convencer.