Cuatro jugadores del Real Madrid han aconsejado a Florentino Pérez la salida de Ancelotti

Carlo Ancelotti está viviendo una temporada complicada en el Real Madrid. El inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu está siendo muy criticado por la falta de juego del equipo y las pésimas rotaciones que está haciendo. Sin ir más lejos, algunos jugadores se han quejado a Florentino Pérez de que no tienen mucho tiempo de juego, aunque se lo merecen, y la situación se está poniendo muy tensa.

Tanto, que cuatro futbolistas del conjunto madrileño han ido al despacho del presidente para aconsejarle que lo mejor para todos sería la salida del técnico italiano, ya sea ahora mismo o a final del curso. Se trata del clan francés, liderado por Kylian Mbappé y apoyado por Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga. No están contentos con el entrenador y ya se lo han comunicado al máximo mandatario blanco.

El clan francés pide la salida de Ancelotti

El fichaje estrella del pasado verano no ha congeniado bien con el italiano en sus primeros meses en la capital española. No está a gusto con el rol que está teniendo de delantero centro, ya que su posición natural está en el extremo izquierdo, a pesar de que ahí juega Vinicius. Por lo tanto, Ancelotti tiene que hacer lo máximo posible para que sus delanteros estén contentos, pero no lo está consiguiendo.

Por otra parte, Tchouameni también es uno de los jugadores que más cansado está del entrenador por el simple hecho de tener que estar jugando de central. Los problemas de lesiones en la defensa del Madrid han perjudicado mucho al equipo y el francés está jugando en una demarcación que no es la suya. Comete errores, como es habitual, y está siendo muy criticado. Camavinga y Mendy tampoco están de acuerdo con los minutos que disputan bajo las órdenes del técnico.

La solución, en unos meses

Aun así, Florentino Pérez no está dispuesto a echar al italiano del cargo a mitad de temporada. Lo más probable es que esta sea la última y no continúe en el banquillo del conjunto blanco a partir del próximo año, pero el presidente quiere que se quede hasta el final. Después, habrá que tomar una decisión sobre su relevo, que está entre Xabi Alonso y Zinedine Zidane, aunque el vasco tiene ventaja, ya que el francés preferiría entrenar a la selección francesa.