Xabi Alonso coloca a dos nombres inesperados en la lista de bajas del Real Madrid

Xabi Alonso es el gran candidato a ser el relevo de Carlo Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu. El actual entrenador del Bayer Leverkusen está el primero en la lista de Florentino Pérez para ser el nuevo técnico del Real Madrid a partir de la próxima temporada, ya que al presidente le gustaría mantener al italiano hasta final del curso salvo que haya una hecatombe en todas las competiciones.

Por eso, el vasco ya está empezando a planificar su hoja de ruta de la plantilla del conjunto madrileño para el próximo año y habría colocado a dos nombres inesperados en su lista de bajas: Luka Modric y Rodrygo. El de Tolosa ya no vería al croata como un jugador indispensable para el Madrid y no le renovaría el contrato a un futbolista que cumplirá 40 años el próximo septiembre, mientras que el brasileño no tendría sitio en la delantera.

Alonso quiere fuera del Madrid a Modric y Rodrygo

A parte del más que probable cambio en el banquillo del Bernabéu, con Alonso en la pole position para ser el nuevo inquilino, otra duda para la próxima temporada será el futuro de Luka Modric. Es incierto si el centrocampista decidirá seguir jugando al fútbol o retirarse definitivamente, pero si quisiera renovar un año más, el Madrid le tendría que ofrecer un nuevo contrato, cosa que el vasco no estaría de acuerdo.

Por otra parte, el futuro de Rodrygo tampoco tiene buena pinta. Aunque Xabi Alonso lo considera un buen atacante, cree que con Vinicius Jr. y Kylian Mbappé tendrá suficiente y no quiere usar a los tres delanteros, teniendo en cuenta que Jude Bellingham juega por detrás de ellos y también podría contar como uno más. Por eso, le habría pedido a Florentino Pérez que lo vendiera para poder financiar fichajes que serían más importantes para el vasco.

Tener poder de decisión, fundamental para su decisión

El entrenador de Tolosa tiene una serie de requisitos para darle el sí definitivo al presidente blanco y ser el nuevo técnico del Madrid. Quiere tener poder de decisión en todas las operaciones, tanto las incorporaciones como las salidas, y por eso ha diseñado su propia hoja de ruta que, después, será puesta en común con la planificación que ya tenga hecha la dirección deportiva.