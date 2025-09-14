Dani Carvajal, como capitán, avergonzado, no está comprometido, sospechan que se quiere ir

El Real Madrid atraviesa un momento delicado en lo que respecta a la estabilidad de su vestuario. Dos nombres están en el centro de la polémica: Dani Carvajal y Endrick. El primero, por su papel como capitán y su aparente falta de compromiso; el segundo, por las sospechas crecientes de que su aventura en el club blanco podría ser mucho más corta de lo previsto.

Carvajal, que debería ser el líder y ejemplo del grupo, no está transmitiendo la implicación que se espera de un capitán. Fuentes internas apuntan a que se siente incómodo y que no está del todo alineado con las decisiones del cuerpo técnico. Sus gestos en el campo y en los entrenamientos hablan por sí solos: está distante, apagado y, en ocasiones, hasta avergonzado de la situación que atraviesa. Esa actitud empieza a generar malestar entre los compañeros, que no ven en él al referente que la plantilla necesita.

El capitán bajo la lupa

Ser capitán del Real Madrid exige mucho más que lucir el brazalete. Carvajal, con su veteranía y recorrido, debería ser el nexo entre jugadores y cuerpo técnico, pero lo que se percibe en el vestuario es un vacío de liderazgo. En la directiva se han encendido las alarmas: no descartan que Carvajal esté valorando seriamente la posibilidad de salir.

Ese posible deseo de cambiar de aires, sumado a su bajón de rendimiento en los últimos meses, deja al club en una posición incómoda. La banda derecha, ya disputada con Alexander-Arnold, es un foco de tensión que amenaza con romper definitivamente la convivencia en el equipo.

Endrick, otro motivo de preocupación

El caso de Endrick también inquieta. El joven delantero brasileño, llamado a ser uno de los proyectos de futuro más ilusionantes del club, no termina de adaptarse. Su rendimiento es irregular, y lo que más preocupa es la sospecha de que no se siente a gusto en Madrid. Algunos compañeros perciben cierta desconexión en su día a día, y en el entorno se teme que pueda estar valorando una salida prematura.

En Valdebebas se habla de dos problemas que podrían escalar si no se gestionan con firmeza. Carvajal, el capitán, y Endrick, la promesa, son ahora mismo los principales focos de incertidumbre en un Real Madrid que necesita estabilidad para mantener su proyecto deportivo a flote.