Dani Carvajal le hace el vacío, ha habido dos comidas y una cena en Madrid, no ha sido invitado a ninguna

La adaptación de Trent Alexander-Arnold al vestuario del Real Madrid no está siendo sencilla. A pesar de ser uno de los fichajes estrella del verano, el lateral inglés se encuentra con un obstáculo inesperado: la fría relación con Dani Carvajal. El capitán blanco, con gran influencia en el grupo, ha organizado recientemente dos comidas y una cena con varios compañeros, pero en ninguna de esas reuniones apareció el nombre del ex del Liverpool.

Por ahora, Alexander-Arnold trata de centrarse en el campo, aunque no es fácil hacerlo cuando se siente excluido fuera de él. El vacío de Carvajal es una señal clara de que la batalla por la banda derecha del Real Madrid se libra también lejos de los entrenamientos y los partidos.

Carvajal marca distancias con el inglés

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que Carvajal, consciente de la competencia directa que supone Alexander-Arnold, ha decidido mantenerlo al margen en la vida social del equipo. El madrileño, curtido tras más de una década en el club, entiende que su peso en el grupo le permite seleccionar quién forma parte de esas reuniones privadas que refuerzan la cohesión interna.

El hecho de que Arnold haya quedado fuera en tres ocasiones consecutivas no pasa desapercibido entre sus compañeros. Más aún porque a esas comidas y cena acudieron varios pesos pesados del vestuario, entre ellos jugadores españoles y algunos miembros de confianza del capitán. La sensación es que Carvajal ha querido marcar territorio y mandar un mensaje velado: él sigue siendo la referencia en la banda derecha y no piensa ponerle las cosas fáciles al inglés.

Arnold, incómodo y cada vez más aislado

La situación preocupa porque afecta a la integración de Alexander-Arnold en el vestuario. El inglés esperaba un recibimiento más cálido tras llegar como fichaje de prestigio, pero en las últimas semanas ha empezado a notar un distanciamiento que le incomoda. Sabe que Carvajal no está del todo conforme con la gestión de Xabi Alonso, quien le ha dado minutos importantes desde el inicio de la temporada, y teme que el vacío social sea una extensión de esa disputa deportiva.

Para el club, lo ideal sería que ambos convivieran de forma sana, compartiendo la banda y aportando soluciones distintas. Sin embargo, el clima actual genera dudas sobre si esa competencia será constructiva o, por el contrario, un foco de tensión en el vestuario.