Dani Carvajal, como capitán, le aconseja que se quede porque será importante en el Real Madrid

Dani Carvajal es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. El madrileño, como capitán, es una pieza indispensable, tanto dentro como fuera del terreno de juego, a pesar de que ahora mismo se encuentra lesionado. Por eso, intenta ayudar al equipo desde fuera del campo y, ahí, habría aconsejado a un jugador del conjunto blanco que se quede porque será importante.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Madrid el pasado verano. Aunque su inicio de temporada fue bueno, convirtiéndose en titular indiscutible con Xabi Alonso, su protagonismo ha caído en picado y en los últimos partidos no ha tenido oportunidades bajo las órdenes del tolosarra, algo que ha molestado, y mucho, al jugador.

Dani Carvajal le ha recomendado a Franco Mastantuono que se quede en el Madrid

Por eso, el argentino se ha planteado incluso si lo mejor para su carrera es marcharse cedido, una vez ha visto como ha pasado de tener un rol de titular a tener uno de más secundario e, incluso, sin poder ver minutos sobre el césped. Ahí, Mastantuono se siente traicionado por Alonso, ya que el entrenador le prometió desde los primeros días que sería importante en el equipo.

Aunque sí que lo fue en los primeros meses del curso, a día de hoy el futbolista ha sido relegado al completo ostracismo en el banquillo, algo que no acaba de entender. Con las dudas en su cabeza, Carvajal, como capitán, ha entrado de lleno para aconsejarle que no pierda la calma y siga trabajando, ya que volverá a recuperar el sitio que se había ganado a principio de la campaña.

El argentino no acaba de estar contento por su bajada de protagonismo

El madrileño le ha dejado claro que es muy joven, teniendo en cuenta que tan solo tiene 18 años, por lo que se convertirá en alguien muy importante para el Madrid de cara al futuro, en los próximos años. Ahora, está viviendo un proceso de adaptación en un nuevo equipo después de su salida de River Plate, en Argentina, donde había pasado toda su vida desde entonces.