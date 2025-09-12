Dani Carvajal, como capitán, lo está ayudando, pero se siente engañado por Xabi Alonso, tiene en mente salir

Dani Carvajal es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y desde este mismo verano, el lateral se ha convertido en el primer capitán del equipo. Por eso, el madrileño es una pieza fundamental en el vestuario y, a día de hoy, estaría ayudando a un jugador que se siente engañado por Xabi Alonso por la falta de oportunidades y tendría en mente salir del conjunto blanco.

Se trata de Brahim Díaz. El internacional con Marruecos está atravesando un momento complicado, precisamente desde la llegada de Franco Mastantuono, ya que el argentino ha ocupado su lugar en el once y sus minutos han decaído bastante, lo que ha provocado que el enfado del futbolista haya sido tremendo. Especialmente, porque se siente traicionado por parte del técnico.

Carvajal está ayudando a un Brahim Díaz que se siente engañado por Xabi Alonso

Desde su llegada, el tolosarra le prometió a Brahim que sería muy importante en su Madrid, ya que lo consideraba un gran jugador e ideal para su estilo de juego. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, ya que solo fue titular en el primer partido de Liga, pero a partir de ahí, Mastantuono le ha pasado por la derecha y el hispanomarroquí ha sido enviado directamente al banquillo.

Además, ha jugado poco menos de media hora en las dos siguientes jornadas de la competición doméstica, por lo que es evidente que la apuesta por el argentino ha relegado al malagueño a un papel secundario, similar al que ha tenido en el Madrid en los últimos años, con su rol de eterno suplente. Por eso, su paciencia se está agotando y no se descartan medidas drásticas.

El hispanomarroquí ha perdido protagonismo con la llegada de Mastantuono

Y ahí, podría estar una posible salida de Brahim en el mercado de invierno. Aunque renovó su contrato con el conjunto blanco porque quería triunfar en el Madrid muchos años más, la realidad es que el hispanomarroquí quiere jugar, y a pesar de que esperaba consolidarse este curso con la llegada de Alonso, la realidad es distinta y podría buscar sus oportunidades en otro equipo.