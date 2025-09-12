Xabi Alonso ha pedido a Florentino Pérez que haga lo que tenga que hacer para que no salga del Real Madrid

Uno de los fichajes que ha hecho el Real Madrid este verano ha despertado mucha ilusión en la capital española, tanto en el club como en la afición, ya que la proyección de este jugador es muy grande y podría acabar siendo una estrella del fútbol mundial en los próximos años. Sin embargo, Xabi Alonso lo podría acabar perdiendo un mes por los compromisos internacionales que tiene.

Se trata de Franco Mastantuono, con quien la entidad madrileña tiene puestas muchas expectativas. Aun así, el argentino podría tener que marcharse de Madrid durante todo un mes, ya que su selección insiste en que el futbolista vaya convocado al Mundial sub-20, que se juega en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre, lo que significaría perderlo durante este período de tiempo.

Argentina quiere convocar a Franco Mastantuono para el Mundial sub-20

Por eso, Alonso ha pedido a Florentino Pérez que haga todo lo que pueda para no perder al extremo y no salga del Madrid, ya que para el técnico es una pieza clave de rotación e incluso para el once titular, como ha demostrado en las dos últimas jornadas de Liga. El tolosarra cree que sería una vergüenza tener que estar un mes sin poder disponer de uno de los fichajes del verano.

Argentina lo quiere en la lista para disputar este Mundial sub-20 y, en un principio, la concentración de la selección empezaría el próximo 15 de septiembre, por lo que la decisión se tomará dentro de nada. Aun así, y teniendo en cuenta que no se trata de una fecha FIFA obligatoria, como el reciente parón de selecciones, la última palabra en este caso la tendría el Madrid.

El Madrid no está dispuesto a ceder al jugador argentino

Y ahí, prevalecerá lo que diga Alonso, por lo que parece muy complicado que el equipo madridista acepte ceder a Mastantuono para que pueda disputar el Mundial sub-20 con su selección. Otro caso sería que el propio jugador pidiera jugarlo, algo que en el club tampoco creen que pasará, ya que prefiere seguir adaptándose al conjunto blanco después de su llegada de River Plate este verano.