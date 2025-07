Dani Carvajal empieza a sospechar de Xabi Alonso

Dani Carvajal, uno de los capitanes del Real Madrid y veterano en la plantilla blanca, empieza a intuir que su papel en el equipo cambiará radicalmente esta temporada. La llegada de Xabi Alonso al banquillo ha revolucionado la dinámica interna del vestuario, y el lateral derecho ha comenzado a percibir señales claras de que ya no será la primera opción en su posición. Las dudas han crecido en Carvajal al ver cómo el nuevo técnico ha reforzado la banda derecha con un nombre de peso: Trent Alexander-Arnold.

La temporada será clave para definir su futuro. Carvajal no quiere ser suplente, pero si Alexander-Arnold cumple con las expectativas, la decisión de Xabi Alonso podría ser irreversible. El lateral español ya empieza a prepararse, mental y físicamente, para una batalla que hasta hace poco no imaginaba tener que pelear.

Carvajal empieza a sospechar de Xabi Alonso: su rol en duda

Aunque Carvajal ha sido un jugador clave en los últimos éxitos del club, el paso del tiempo y el nuevo estilo que quiere implantar Xabi Alonso podrían relegarle al banquillo. El técnico vasco busca laterales más ofensivos, con mayor capacidad de pase y proyección en ataque. Justamente lo que representa Alexander-Arnold, recién llegado y con un perfil muy distinto al del internacional español. En los primeros entrenamientos de la pretemporada, Carvajal ha notado cómo su protagonismo ha disminuido: menos presencia en los ejercicios tácticos y mayor protagonismo para el inglés.

El mensaje no es directo, pero sí claro. Xabi no ha verbalizado aún un cambio de jerarquía, pero en el club y dentro del vestuario ya se percibe la inclinación hacia el ex del Liverpool, quien llega con la confianza del entrenador. Carvajal, por su parte, empieza a mostrar cierta incomodidad, aunque no ha manifestado públicamente su preocupación.

Alexander-Arnold se gana el sitio y Carvajal lo ve venir

El fichaje de Alexander-Arnold ha sido interpretado por muchos como el inicio de una nueva era en la banda derecha del Real Madrid. Su estilo más creativo y su capacidad para iniciar jugadas desde atrás encajan perfectamente en la idea que Xabi Alonso quiere implantar en el equipo. Además, el inglés tiene la edad, la proyección y el estatus para hacerse con la titularidad en un corto periodo de tiempo.

Carvajal, consciente de ello, no se rinde, pero tampoco es ajeno a la realidad. A sus 32 años, sabe que su margen de mejora es limitado y que tendrá que luchar contra un rival más joven y más adaptado a los nuevos tiempos. Aunque sigue siendo una figura respetada en el vestuario, su rol como indiscutible está más amenazado que nunca.