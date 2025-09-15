Dani Carvajal es de los pocos que lo apoya, está solo, Xabi Alonso no lo quiere, tampoco el vestuario

Dani Carvajal se ha convertido esta temporada en el primer capitán del Real Madrid. Por eso, el lateral está ayudando a un jugador del conjunto blanco que no lo está pasando nada bien, ya que está solo en el vestuario, apartado por gran parte de la plantilla, y Xabi Alonso tampoco lo quiere, teniendo en cuenta que no entra en sus planes de cara al futuro más inmediato de la entidad madrileña.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo. La situación del andaluz ha sido muy complicada a lo largo de todo el verano con los innumerables rumores sobre su posible salida y, de hecho, estuvo a punto de marcharse del Madrid rumbo al Olympique de Marsella, pero finalmente rechazó la oportunidad de irse a Francia y acabó quedándose en el conjunto blanco.

Dani Carvajal es de los pocos que está apoyando a Dani Ceballos

Por eso, el utrerano ha vuelto a quedarse en tierra de nadie: sin ser protagonista en el Madrid, a pesar de que fue titular en el último partido de Liga, ni con una salida que le gustara, ya que él quería regresar al club de su vida, el Real Betis, pero la operación no fue posible de manera económica, mientras que en el Marsella iba a cobrar bastante menos de lo que gana en la capital española.

Carvajal es un gran amigo de Ceballos y le está ayudando en todo este proceso, pero también sabe que su salida, que se daba por hecha en el vestuario, también evitó que llegaran refuerzos de calidad, algo que al equipo no le gustó demasiado. El andaluz lo tenía todo preparado para irse e incluso se despidió de varios compañeros, pero finalmente tiró para atrás toda la operación.

El centrocampista andaluz no cuenta demasiado para Xabi Alonso

La realidad, a día de hoy, es que con toda la plantilla sana, Ceballos no tendrá muchos minutos en los esquemas de Alonso, por lo que una posible salida podría estar abierta de nuevo para el próximo mercado de fichajes de invierno si su situación no cambia de manera drástica en los meses siguientes.