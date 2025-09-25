Dani Carvajal es quien le ha dicho a Xabi Alonso que lo está pasando muy mal, lo ha visto llorar

Dani Carvajal se ha convertido esta temporada en el primer capitán del Real Madrid y, por ende, en una de las personas más importantes del vestuario. Por eso, el lateral se ha preocupado por un jugador que lo ha estado pasando muy mal en las últimas semanas, ya que incluso lo ha visto llorar, y se lo ha comunicado a Xabi Alonso por si el técnico pudiese actuar de alguna manera.

Este futbolista en cuestión es Raúl Asencio, uno de los defensas del equipo. El canario está empezando a tener minutos en el terreno de juego por los problemas que está teniendo el Madrid en la zaga por culpa de las lesiones y sanciones, pero en el inicio de temporada, el jugador quedó en el ostracismo absoluto por parte del entrenador, ya que no contaba en absoluto con él.

Dani Carvajal le ha dicho a Xabi Alonso que Raúl Asencio lo ha pasado muy mal

Aunque la situación ha cambiado y en los últimos cuatro partidos ha encadenado minutos, incluso con algunas titularidades, Asencio aún no está al 100% y se nota en el campo, ya que su rendimiento está lejos de lo que se vio la campaña pasada, cuando era uno de los líderes de la retaguardia, y algunos de sus compañeros aún le tienen que corregir problemas a la espalda y al corte.

Precisamente, sus fallos son los que lo llevaron al ostracismo después de un pésimo Mundial de Clubes, donde quedó totalmente señalado por el madridismo y por Alonso. A partir de ahí, el canario no había jugado más, pero el entrenador lo ha tenido que rescatar desde lo más hondo del pozo para ayudar al equipo mientras vuelven algunos de los jugadores lesionados, aunque algunos tienen para meses.

El defensa canario no contaba para el técnico tolosarra

Por lo tanto, Asencio está empezando a mejorar tras ver que vuelve a tener minutos con el Madrid, teniendo en cuenta que la temporada pasada fue un fijo indiscutible para Carlo Ancelotti, mientras que el cambio en el banquillo del conjunto blanco le ha perjudicado demasiado. En las próximas semanas tendrá la oportunidad de volver a ganarse la confianza definitiva del entrenador, pero está por ver si lo conseguirá.