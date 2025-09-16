Dani Carvajal, fuera, lío en la previa del Real Madrid-Olympique de Marsella

El Real Madrid debuta este martes en la UEFA Champions League recibiendo la visita del Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Los blancos intentarán hacerse con los tres primeros puntos de la temporada en la máxima competición continental, aunque en las horas previas al partido, habría empezado un lío respecto a la figura de Dani Carvajal y su presencia en el once.

De hecho, todo apunta a que será suplente, quedándose en el banquillo desde el inicio, ya que Xabi Alonso habría decidido sentarlo y que sea Trent Alexander-Arnold el titular en la banda derecha del Madrid. A pesar del gran rendimiento que está dando el madrileño y las dudas con el inglés, sería una de las incorporaciones de este verano el escogido para la titularidad en el debut en la Champions.

Lío con Dani Carvajal: sería suplente en el debut en la Champions contra el Olympique de Marsella

En las negociaciones para su fichaje, se decidió que Alexander-Arnold fuera titular por decreto, especialmente en los partidos más importantes de la campaña, y teniendo en cuenta que Carvajal volvería de una grave lesión de rodilla, tanto Florentino Pérez como Xabi Alonso aceptaron las exigencias del inglés, dejándole claro que sería un fijo en las alineaciones del tolosarra.

Sin embargo, su adaptación está siendo muy lenta y su rendimiento está lejos de lo que se esperaba de él, por lo que el madrileño ha ido ganándole la partida, demostrando también que había vuelto a un gran nivel tras su lesión. De hecho, a partir de ahí, el técnico ha ido repartiendo las titularidades en la banda derecha en las cuatro jornadas de Liga que se han disputado hasta ahora.

Xabi Alonso habría decidido darle la titularidad a Trent Alexander-Arnold

Aun así, todo parece apuntar que Alexander-Arnold será el encargado de liderar la banda derecha en el debut en la Champions, ya que el inglés jugará los encuentros más importantes que tenga el Madrid durante el curso, dejando por tierra todo el trabajo que el capitán del equipo habría puesto y dejando sin importancia su rendimiento sobre el terreno de juego desde el inicio de la campaña.