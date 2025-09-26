Dani Carvajal ha pedido a Xabi Alonso un cambio en el once contra el Atlético, el sacrificio es necesario

Este sábado se disputa el primer derbi madrileño de la temporada entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Con dinámicas muy diferentes, ya que los blancos han obtenido hasta ahora un pleno en la Liga, mientras que los colchoneros están sufriendo para ganar partidos, Dani Carvajal habría pedido a Xabi Alonso un cambio en el once, un sacrificio que sería necesario y favorable.

El lateral habría aconsejado al tolosarra que Raúl Asencio no sea titular contra el Atleti, ya que teme que cometa algún error de gravedad en un encuentro tan importante como es el duelo ante el eterno rival de la ciudad. Para ello, el capitán del equipo piensa que el canario debería empezar desde el banquillo y, si fuese primordial, que saliese en la segunda parte, pero no de inicio.

Carvajal ha pedido a Alonso que Asencio no sea titular en el derbi madrileño

Con Trent Alexander-Arnold lesionado, el madrileño sabe que él será el encargado de liderar la banda derecha, pero no quiere tener que lidiar con algunas acciones de Asencio desde el centro de la defensa. Carvajal le habría pedido a Alonso que recupere su pareja de centrales predilecta, como es la de Dean Huijsen y Eder Militão, para que Álvaro Carreras vuelva al lateral izquierdo.

Para el capitán, esta sería la defensa perfecta para el Madrid en el derbi madrileño y la que podría ayudar al conjunto blanco a ganar el partido en el Estadio Metropolitano, ya que no se acaba de fiar del todo del joven canterano. Aunque no lo haya hecho mal en los últimos partidos, donde ha empezado a tener minutos, cree que por su estado mental esta temporada no puede jugar de inicio.

El defensa canario no acaba de convencer entre sus compañeros

Por lo tanto, está por ver si Alonso hará caso a su capitán o implementará nuevas novedades en la defensa, como ya hizo en el último encuentro ante el Levante, aunque el técnico quiso hacer algunas rotaciones de cara a este derbi madrileño que se prevé muy importante para ambos equipos, a pesar de que los objetivos pueden ser diferentes.