Dani Carvajal ha sido el primero en saber que se va, solamente jugará si hay lesionados o sanciones

La gestión de la plantilla del Real Madrid avanza hacia decisiones contundentes. Con Xabi Alonso al mando, el club comienza a clarificar qué jugadores tienen futuro en la entidad y cuáles no entran en los planes. Dos nombres propios han quedado marcados: Dani Carvajal y Dani Ceballos. Ambos, con historias distintas en la institución, parecen compartir el mismo desenlace: un adiós anticipado.

Carvajal, uno de los capitanes del vestuario, ha sido el primero en conocer la decisión. El lateral derecho, pese a su jerarquía y experiencia, únicamente tendrá minutos si se producen lesiones o sanciones en la plantilla. Xabi Alonso quiere dar continuidad al nuevo proyecto y considera que su aportación ya no es diferencial. El propio jugador ha asumido con disgusto la noticia, consciente de que esta situación equivale a un punto final a su ciclo en el Santiago Bernabéu.

Carvajal, solo en caso de emergencia

Durante años, Carvajal fue un fijo en las alineaciones del Real Madrid, pero la llegada de Trent Alexander-Arnold ha cambiado por completo el panorama. La decisión del cuerpo técnico es firme: el inglés es la apuesta de presente y futuro, mientras que el canterano queda relegado a un papel secundario.

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que Carvajal mantiene una actitud profesional, aunque el golpe ha sido duro. La competencia con Arnold se ha transformado en resignación, y su presencia en el césped dependerá únicamente de circunstancias excepcionales. El mensaje de Xabi Alonso ha sido cristalino: ya no cuenta como pieza clave.

Ceballos, en la rampa de salida para enero

En el caso de Dani Ceballos, la situación es aún más definitiva. El centrocampista andaluz nunca terminó de consolidarse en el Real Madrid y ahora, con la irrupción de jóvenes como Bellingham, Camavinga o Valverde, sus opciones son prácticamente nulas. Xabi Alonso le ha comunicado que no entra en sus planes y el club ya trabaja en su salida durante el mercado de invierno.

La decisión no ha sorprendido a nadie en el entorno blanco. Florentino Pérez entiende que la etapa de Ceballos está agotada y que su continuidad no beneficia ni al jugador ni al club. Saldrá en enero, con el deseo de encontrar un destino donde pueda recuperar protagonismo y confianza.