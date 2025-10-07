Dani Carvajal le ha pedido que, por su bien y el del Real Madrid, cambie

Dani Carvajal es el primer capitán del Real Madrid y, por ende, uno de los jugadores más importantes dentro del equipo y, especialmente, en el vestuario. Por eso, el madrileño le ha pedido a un futbolista muy señalado en los últimos días que, por su bien y el del conjunto blanco, cambie su actitud, ya que solo hace que perjudicar los intereses de la plantilla con toda la polémica.

El jugador en cuestión es Fede Valverde, quien está siendo muy criticado por los problemas que han surgido alrededor de su figura en los últimos partidos. El centrocampista se negó a jugar de lateral derecho y eso provocó el castigo de Xabi Alonso y una serie de trifulcas dentro del vestuario. Aunque en el último encuentro ya jugó en esa posición, la situación aún no ha terminado.

Dani Carvajal le ha pedido a Fede Valverde un cambio de actitud

Por eso, Carvajal le pidió al uruguayo que su comportamiento no era aceptable, más aún si también es uno de los capitanes del equipo, y que debido a las necesidades que tiene el Madrid, especialmente por las lesiones, y una de ellas afecta al propio Carvajal, que debería hacer lo que le pidiese el tolosarra, a pesar de que tenga que jugar en una posición que no le gusta nada.

La tensión vivida en los últimos días entre Valverde y Alonso ha sido más que evidente, como ya se vio en el partido en el que el jugador se quedó en el banquillo, como fue en el de Champions ante el Kairat Almaty. A partir de ahí, fue cuando surgió la figura de Carvajal, que no quiso permanecer ajeno a la situación y decidió actuar como el capitán del equipo que es.

El uruguayo no quiere jugar de lateral derecho

Después de que ambos futbolistas hablaran, todo se calmó un poco, pero sigue habiendo este rifirrafe entre todas las partes. Valverde ya ha dejado claro que no quiere jugar en el lateral derecho, y aunque ha acabado aceptando que lo podría hacer si no hay más remedio, como está siendo en este caso, con los dos laterales derechos de la plantilla lesionados, lo está haciendo a regañadientes.