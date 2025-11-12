Dani Carvajal le pide que cambie la vida o se vaya porque está perjudicando al Real Madrid

Dani Carvajal es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El capitán del equipo es uno de los pesos pesados del vestuario y un futbolista a tener en cuenta a la hora de dar consejos, que es lo que habría hecho el madrileño con un integrante de la plantilla del conjunto blanco que, con su actitud, está perjudicando al club.

Es el caso de Brahim Díaz, uno de los jugadores que no está teniendo demasiadas oportunidades bajo las órdenes de Xabi Alonso. Por eso, el hispanomarroquí no está al 100% ni tampoco centrado cuando sale al campo, algo que Carvajal le ha querido recriminar para que cambie la vida que lleva y pueda ayudar más al equipo. Si no, le ha recomendado que se vaya del Madrid.

Dani Carvajal le ha recomendado a Brahim Díaz un cambio importante

El internacional con Marruecos fue titular en el último partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas, pero volvió a tener un nivel pésimo y su presencia en el terreno de juego no ayudó en absoluto al Madrid. En los dos encuentros anteriores, Brahim no había jugado nada, algo que demuestra que el jugador está teniendo mucha irregularidad en los esquemas del tolosarra estos primeros meses del curso.

La realidad es que el centrocampista está un poco harto de las extrañas decisiones que está tomando Alonso con él, ya que hay veces que juega bastante en partidos consecutivos y luego se queda en el absoluto ostracismo en el banquillo. Por eso, no puede encontrar una regularidad buena y, cuando sale al campo, no está dando el máximo nivel que necesita el Madrid a día de hoy.

El hispanomarroquí no está demostrando un buen nivel sobre el campo

A partir de ahí, Carvajal le ha pedido que cambie esta actitud y que intente esforzarse al máximo en cada encuentro, ya que, ahora mismo, su rendimiento está perjudicando los intereses del conjunto blanco cada vez que entra al campo. Por lo tanto, no es descartable que, si la situación no cambia, Brahim acabe marchándose del Madrid más pronto que tarde, ya sea en enero o el próximo verano.