Dani Carvajal, muy serio, pide a Xabi Alonso que juegue el mejor

Dani Carvajal se ha encontrado con un problema muy serio en el Real Madrid esta temporada. El conjunto blanco fichó a Trent Alexander-Arnold el pasado verano, siendo el inglés uno de los mejores laterales derechos del mundo, por lo que el capitán tendrá que luchar durante todo el curso por la titularidad, teniendo en cuenta la rivalidad que habrá entre ambos en la banda.

Por eso, el madrileño, en tono muy serio, le ha pedido a Xabi Alonso que juegue el mejor entre ellos dos. Aunque quiere ser titular siempre, Carvajal entenderá que si Alexander-Arnold demuestra que tiene que ser el líder del lateral con un gran nivel, es probable que sea enviado al banquillo de manera constante. Y a su vez, también espera lo contrario, como pasó en los primeros partidos de Liga.

El inglés empezó siendo titular por decreto al inicio de la temporada, pero su rendimiento ha sido cuestionable, lo que provocó que el madrileño le arrebatara la condición de titular en el once, demostrando que aún tenía piernas para jugar a un buen nivel. Ahí, hubo los primeros enfrentamientos entre ambos para luchar por un sitio en las alineaciones de Alonso y parece que la contienda seguirá.

Ambos se encuentran actualmente lesionados, pero lo más seguro es que empiecen a volver dentro de poco. El primero que lo hará será Alexander-Arnold, por lo que partirá con ventaja respecto a Carvajal. Aun así, el madrileño confía en sus posibilidades y cree que las titularidades no serán desde los despachos, sino desde el terreno de juego, con el rendimiento de cada jugador.

El capitán del Madrid sabe que está en los momentos finales de su carrera y será el inglés quien se acabe haciendo con la banda derecha del Santiago Bernabéu, pero quiere luchar hasta el último partido con la camiseta blanca, siendo importante para el equipo de su vida. Así, podrá darle el relevo definitivo a Alexander-Arnold en un futuro próximo para que sea el líder del lateral derecho.