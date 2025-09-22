Dani Carvajal no mueve un dedo, ninguno del Real Madrid apoya su continuidad, tampoco Xabi Alonso

Dani Carvajal se ha convertido esta temporada en el primer capitán del Real Madrid y, por ende, en uno de los jugadores más importantes del conjunto blanco, tanto dentro como fuera del terreno de juego, especialmente en el vestuario. Sin embargo, ni el madrileño ni ningún otro jugador estaría apoyando a otro que no cuenta para Xabi Alonso y que su continuidad peligra seriamente.

Se trata de Endrick, uno de los jóvenes delanteros que tiene en nómina la entidad madrileña. El brasileño ya se ha recuperado de la lesión que sufrió a finales de la temporada pasada y en la que recayó el pasado verano, dejándole fuera de combate unos meses y sin opciones de poder debutar aún bajo las órdenes de Alonso. Ahora, ya está bien físicamente, pero su papel es ínfimo.

Nadie en el Madrid apoya la continuidad de Endrick en el equipo

De hecho, el tolosarra le ha dejado claro que no contará mucho y sus minutos serán muy escasos. A día de hoy, Endrick tiene por delante a Kylian Mbappé e incluso a Gonzalo García, el delantero que ha irrumpido este verano en el Madrid y que se ha hecho un hueco en el primer equipo. A pesar de su poca experiencia, el canterano ya se encuentra por delante del brasileño en los esquemas del entrenador.

En el vestuario no ven nada mal una salida del delantero, teniendo en cuenta el overbooking importante que hay en el ataque del Madrid, ya que parece inviable que pueda tener minutos de calidad. Algunos futbolistas le han recomendado que lo mejor para él sería que se marchara cedido a otro equipo donde pudiera jugar bastante, ya que en el Santiago Bernabéu se prevé imposible.

El brasileño podría salir en el mercado de invierno

Antes de recaer de su lesión, Endrick lo tenía hecho con la Real Sociedad, una cesión que tanto el Madrid como Xabi Alonso ya habían aprobado, pero sus problemas físicos hicieron que la operación se cayera. Ahora, con el brasileño recuperado, se podría volver a recuperar para el mercado de invierno, en enero, si la situación del joven ariete no mejora en absoluto.