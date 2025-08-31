Dani Carvajal rompe relaciones, y no es el único, empieza a tener mala fama en el Real Madrid

La convivencia en el vestuario del Real Madrid empieza a tensarse y el nombre de Dani Carvajal vuelve a situarse en el centro del huracán. El lateral de Leganés, capitán y símbolo del equipo en los últimos años, ha roto relaciones con algunos compañeros y no oculta su malestar con la gestión de Xabi Alonso. El motivo principal: la presencia de Trent Alexander-Arnold, que según Carvajal estaría jugando por decreto, sin importar su estado de forma ni su rendimiento.

El choque entre ambos futbolistas va mucho más allá de la competencia deportiva. Carvajal entiende que está en mejor momento que el inglés, pero se siente desplazado por decisión técnica. Ese malestar ha derivado en una actitud distante que no pasa desapercibida para el resto de los jugadores, algunos de los cuales ya empiezan a señalar al capitán como foco de tensión dentro del grupo.

Carvajal, convencido de que merece más protagonismo

El defensa español se considera en plenas condiciones físicas y futbolísticas para ser titular. En su entorno aseguran que Carvajal está entrenando a gran nivel y que no entiende por qué Xabi Alonso insiste en apostar por Alexander-Arnold incluso en partidos donde el inglés no termina de ofrecer garantías.

Carvajal cree que el técnico vasco tiene “enchufado” al ex del Liverpool y que esa preferencia está minando no solo su confianza, sino también su imagen dentro del equipo. Esa percepción ha provocado que, en los últimos días, el internacional español esté meditando su futuro: si su rol se mantiene como suplente, podría abrirse a escuchar ofertas en el próximo mercado.

Mal ambiente en un vestuario dividido

La situación preocupa porque Carvajal no es el único que empieza a mostrar signos de descontento. La tensión con Alexander-Arnold, sumada a la percepción de favoritismos desde el banquillo, está alimentando un clima poco sano en el vestuario. Algunos compañeros ya se distancian del lateral madrileño, al que acusan de estar generando más problemas de los que resuelve.

Xabi Alonso, consciente del peso que tiene Carvajal por su trayectoria en el club, deberá manejar con cuidado este conflicto para evitar que se descontrole. La realidad es que la paciencia del jugador se agota, y su mala fama empieza a extenderse entre los suyos. El Madrid necesita unión, pero las fracturas internas amenazan con romper la estabilidad del equipo en plena temporada.