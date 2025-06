Xabi Alonso se entera de la vida que ha estado llevando fuera del Real Madrid y le pide un cambio o está fuera

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con mano dura y no permitirá actitudes tóxicas y comportamientos nocivos dentro del vestuario del conjunto blanco, teniendo en cuenta todas las polémicas que se han vivido dentro esta temporada con una lucha de egos y una serie de peleas entre varios jugadores. Por eso, el tolosarra exigirá cambios drásticos a todo el equipo para evitar esto.

Precisamente, el técnico también le habría pedido un cambio de vida a uno de los futbolistas de la plantilla después de haberse enterado de todo lo que pasa a su alrededor o se marchará del Madrid. Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas que acabó siendo importante bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero que con Alonso aún no se ha convertido en una pieza clave.

Xabi Alonso le ha pedido un cambio de vida a Dani Ceballos

El inicio de temporada del andaluz fue muy malo, ya que vivió en el ostracismo absoluto con el italiano y no tuvo ninguna oportunidad en los primeros meses. Su rendimiento mejoró y acabó siendo uno de los titulares fijos en la sala de máquinas del equipo, pero una lesión en el tramo final del curso impidió que pudiera cerrarlo en el terreno de juego, aunque acabó con buena nota.

Sin embargo, la llegada de Alonso no ha sido tan beneficiosa para Ceballos, ya que el jugador no ha recuperado la titularidad y se ha resignado a ver los dos primeros partidos de este Mundial de Clubes desde el banquillo. En el primero no jugó ni un minuto, mientras que en el segundo saltó al campo para jugar la última media hora del encuentro y sin tener mucha participación en el juego.

El tolosarra tendrá mano dura con el centrocampista

El tolosarra le ha dejado claro que tiene que cambiar la vida que ha estado llevando fuera del Madrid o seguirá teniendo aún menos minutos sobre el césped. Alonso quiere a todo el mundo conectado y al 100%, por lo que le ha exigido al sevillano que tome otro rumbo para continuar jugando en el conjunto blanco la próxima temporada y ser importante en la medular.