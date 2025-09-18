Dani Carvajal, un ejemplo con Trent Alexander-Arnold, hablan todos los días, le ayuda como el que más

Dani Carvajal se ha convertido en el primer capitán del Real Madrid esta temporada y, por ende, el madrileño está siendo uno de los que más está apoyando a Trent Alexander-Arnold, convirtiéndose en un ejemplo fuera y dentro del terreno de juego. El lateral le está ayudando con su adaptación, hablándole todos los días para que se sienta a gusto en el conjunto blanco desde su llegada.

Todo esto, a pesar de que compiten por el mismo puesto y se disputarán los minutos durante todo el curso. Ahora, con la lesión del inglés, será Carvajal quien defienda la banda derecha del Madrid en las próximas semanas, pero el capitán se ha querido interesar por él y ha animado a Alexander-Arnold para que pueda volver lo antes posible con el equipo, ya que cree que es una pieza importante.

Carvajal está ayudando en todo momento a Alexander-Arnold

En su momento, el madrileño no estaba muy contento con que Trent tuviera que ser titular por decreto en los inicios de Xabi Alonso, ya que aunque se le prometió cuando se le fichó, Carvajal cree que lo mejor para ambos sería que hubiera competencia y que se tuvieran que disputar el puesto en el once en cada partido, como ha acabado pasando en los últimos encuentros.

Ahora, el tolosarra ha querido repartir las titularidades de ambos laterales, a pesar de que de cara a los próximos enfrentamientos tendrá que ser Carvajal el líder de la banda derecha por la lesión que ha sufrido Alexander-Arnold. Aun así, el entrenador ya había llegado a esta conclusión de repartir los minutos entre ambos jugadores para que subiera el rendimiento de los dos.

El madrileño le está apoyando a pesar de competir por el mismo puesto

Por lo tanto, Carvajal, como capitán y compañero, está ayudando a un Alexander-Arnold que no lo ha pasado nada bien en sus primeros meses en el Madrid, ya que su rendimiento ha estado lejos de lo que se esperaba de él, teniendo en cuenta que es considerado uno de los mejores laterales del mundo, por lo que su adaptación aún llevará un tiempo.