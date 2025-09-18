Xabi Alonso y Vinicius, irreconciliables después de la bronca delante de todo el vestuario del Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid no ha sido una noticia nada positiva para Vinicius. Desde el primer día, el tolosarra le dejó claro que debía cambiar su actitud, algo que ya no gustó nada al brasileño, y desde entonces su relación no ha sido nada positiva, llegando incluso a enzarzarse a gritos por las decisiones que habría tomado el entrenador respecto a sus minutos de juego.

La primera de ellas fue en Estados Unidos, durante la disputa del Mundial de Clubes. Allí, Alonso le pegó una gran bronca a Vinicius por no tener disciplina táctica y no bajar a defender y presionar la salida de balón del rival, uno de los aspectos que el técnico puso como primordiales desde su llegada. Desde ese entonces, no hay feeling entre ambos y la relación ha ido a peor.

Xabi Alonso y Vinicius tienen una relación irreconciliable

Además, el hecho de que haya sido suplente en dos de los seis partidos que ha disputado el Madrid esta temporada ha supuesto una nueva realidad para el brasileño. Con los entrenadores anteriores era un titular fijo, a pesar de su actitud y de algún rendimiento cuestionable, pero con Alonso, la situación ha cambiado y ya no es una pieza indispensable para sus alineaciones.

El vasco ha exigido un compromiso grupal desde su llegada y ya avisó que antepondría antes lo colectivo a lo individual, algo nuevo para el delantero, por lo que su adaptación al nuevo estilo de juego de Alonso le está costando demasiado. Por otra parte, la disputa actual que también tiene con el club respecto a su renovación también está siendo un dolor de cabeza para él.

El brasileño está harto de las decisiones del entrenador

De hecho, algunas voces ya apuntan a que Vinicius intentará marcharse gratis del Madrid cuando acabe su contrato en 2027, pero está por ver si se llegará a ese punto o el conjunto blanco intentará ponerlo en el mercado antes para evitar perder a uno de los mejores jugadores del mundo a coste cero. El brasileño se ha convertido en una bomba de relojería y la entidad madrileña tiene miedo de que acabe explotando definitivamente.