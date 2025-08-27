Dani Carvajal, y no es el único, está harto de la falta de profesionalidad dentro y fuera del Real Madrid

Dani Carvajal está actuando como primer capitán del Real Madrid por primera temporada y, por eso, el lateral le habría recriminado a un jugador del conjunto blanco su falta de profesionalidad, tanto dentro como fuera del club, teniendo en cuenta que quiere marcharse de la entidad madrileña en la última semana del mercado de fichajes veraniego y está haciendo todo lo posible.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo que no cuenta para Xabi Alonso. El sevillano está en los últimos puestos de la rotación del técnico en el centro del campo y quiere marcharse del Madrid, ya que sabe que con la presencia del tolosarra no podrá tener minutos de calidad en el campo. Aun así, sus acciones habrían sentado mal en el vestuario y en el club.

Dani Carvajal, muy enfadado con el comportamiento de Dani Ceballos

El jugador ha ido dejando mensajes crípticos en las redes sociales en las últimas semanas acerca de una posible salida y, más aún, intentando volver al Real Betis, pero la operación era muy complicada para las arcas financieras de la entidad andaluza. Por eso, lo más probable es que el mediocentro acabe en el Olympique de Marsella a través de una cesión con una opción de compra.

Tanto Alonso como la dirección deportiva han acabado accediendo a la marcha de Ceballos, algo que, al principio, no querían aceptar para no debilitar al equipo, a pesar de que el entrenador no iba a contar prácticamente con él para la temporada, pero tampoco quería debilitar mucho la plantilla y, especialmente, en una posición, la del centro del campo, en la que faltan efectivos.

El centrocampista se irá del Madrid en los últimos días de mercado

Además, el rendimiento que ha tenido el futbolista en los pocos minutos en los que ha podido estar en el terreno de juego ha sido deficiente, seguramente con la cabeza puesta en otro sitio y en la posibilidad de marcharse, algo que no ha gustado nada a varios jugadores del vestuario, que han quedado hartos de su actitud y la falta de respeto que ha tenido con ellos y con el club.