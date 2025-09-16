Dani Ceballos está negociando con dos equipos, uno de ellos no hace ninguna gracia al Real Madrid

Dani Ceballos sigue siendo un caso muy complicado en el Real Madrid. El jugador tenía pie y medio fuera del conjunto blanco en los últimos días del mercado de fichajes veraniego, ya que tanto la entidad madrileña como el Olympique de Marsella, quien es el primer rival del club blanco en la UEFA Champions League, tenían un acuerdo cerrado para la cesión del centrocampista.

Sin embargo, el futbolista decidió finalmente no irse a Francia y dejó la operación en papel mojado, ya que no veía bien la opción de abandonar el Madrid por un equipo que no entraba en sus planes y, además, cobrando menos. Aun así, Ceballos sigue pensando en dejar el conjunto blanco, ya sea en el próximo mercado de invierno o el siguiente verano, y ya estaría negociando con dos equipos.

Ceballos estaría negociando con Betis y PSG para salir del Madrid

Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, es el Real Betis, el club de su vida. Ceballos lleva tiempo intentando volver a Sevilla, pero de momento, lo que ha provocado que no se haya producido este fichaje es el aspecto económico, ya que la entidad andaluza no puede llegar a las exigencias que habría puesto el Madrid encima de la mesa y la distancia en el salario también es grande.

Otro conjunto con el que los representantes del centrocampista se habrían puesto en contacto es uno que no hace ninguna gracia al Madrid, ya que se trata del PSG, uno de los clubes que tiene más enemistad con los blancos por toda la polémica que ha habido en los últimos años con Kylian Mbappé. Los franceses querrían reforzar la medular y Ceballos estaría entre sus opciones.

El centrocampista sigue pensando en abandonar el conjunto blanco

Aun así, parece complicado que el Madrid esté dispuesto a entregarles al jugador, ya sea como cedido o traspasado, a un club con el que no se llevan nada bien. Sin embargo, si los parisinos llegan a las exigencias que ha puesto la entidad madrileña para permitir la salida del andaluz y Ceballos pide marcharse allí, Florentino Pérez podría acabar abriendo la puerta para su marcha.