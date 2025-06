De estar a un paso de fichar por el Barça a tener un acuerdo con Florentino Pérez para ir al Real Madrid

Hace unas semanas, se informaba que el Barça tenía las conversaciones muy avanzadas con una perla con un margen de progresión espectacular, con la intención de que ingresara en La Masía, y comenzara a formarse. Le veían con el potencial necesario para llegar a convertirse en una estrella mundial, y dar el salto al primer equipo en un periodo de tiempo no muy largo. Pero todo se ha acabado desmoronando tras la aparición del Real Madrid en la puja.

Porque Florentino Pérez ha puesto toda la carne en el asador, con la intención de adelantarse al eterno rival, y ha logrado dejar sin respuesta tanto a Joan Laporta como a Deco. Y es que no han podido hacer absolutamente nada para impedir que Abdellah Ouazane se acabe decantando por seguir con su carrera en la capital de España, un traspaso que ya está prácticamente cerrado, y tan solo faltan por resolver unos pequeños detalles antes de que se haga oficial.

Se trata de una de las mayores promesas del Ajax, conjunto donde ya era el capitán del equipo sub 16, y en el que impresionó con sus actuaciones en el sub 19, disputando varios encuentros frente a rivales mucho mayores que él, y logrando anotar varios tantos pese a ser centrocampista. En el Santiago Bernabéu no le quitaban el ojo de encima desde hace tiempo, y han aprovechado que aún no tiene firmado un contrato profesional para llevárselo.

Los informes que los ojeadores habían elaborado recomendaban vehementemente la incorporación de este diamante en bruto nacido en el año 2009, que ya ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección de los Países Bajos y de Marruecos, a la que se ha decantado por representar. Y su situación contractual ya había puesto en alerta a un sinfín de escuadras, aunque finalmente será el Madrid la que se lleve el gato al agua.

Florentino Pérez lo tiene todo acordado con Ouazane, que seguirá con su desarrollo en La Fábrica, y reforzará al Juvenil A, dirigido hasta hace poco por Álvaro Arbeloa, aunque dará el salto al Castilla para convertirse en el sustituto de Raúl González.