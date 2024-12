De ser descartado por Florentino Pérez por Mbappé a ser la gran atracción de la Premier League

La afición del Real Madrid todavía recuerda la dura eliminación en Copa del Rey a manos de la Real Sociedad, en febrero de 2020. En aquella oportunidad, el equipo de Zidane cayó por 4-3, gracias a la gran actuación que tuvo el sueco Alexander Isak, quien marcó un doblete y fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa blanca. Desde ese momento, su nombre apareció en varias oportunidades en el radar del Merengue, pero Florentino Pérez lo descartó para fichar a Kylian Mbappé.

El sueco es una de las figuras de la Premier League. De hecho, en la temporada pasada finalizó con 25 goles, lo que da un promedio de un tanto cada 118 minutos. Así las cosas, y después de ver el rendimiento de Mbappé, la afición se pregunta por qué Isak no es futbolista del Real Madrid.

Si algo no hay que reprocharle al presidente blanco es que el francés llegó a coste cero al club. Por ese motivo, y aunque es el mejor pagado de la plantilla, se justifica haber dejado pasar a Isak y a otros tantos delanteros que tranquilamente podrían haber ocupado el lugar de centro delantero.

