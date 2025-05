De ser el mejor del Real Madrid a convertirse en un problema para Ancelotti porque no defiende

Uno de los grandes problemas que ha tenido el Real Madrid en la presente temporada ha sido la presión de su línea más atacante. El equipo de Ancelotti se ha mostrado un equipo endeble en defensa, con una plaga muy grande de bajas, y con poca capacidad de tirar la primera línea de presión arriba. Esto ha hecho que el juego del Real Madrid se haya dedicado, exclusivamente, a jugar a remolque del rival y esperar las espaldas del contrario para ser verticales y dejar que la genialidad de los de arriba definan.

Pero este modo de jugar le ha traído más disgustos que alegrías a Carlo Ancelotti. Cuando se ha tenido que enfrentar a equipos de cierta entidad ha sufrido mucho el equipo. Y, en la mayoría de las ocasiones, el equipo se ha llevado derrotas muy contundentes. Claro ejemplo han sido los resultados cosechados contra Arsenal o FC Barcelona. Y, en especial, sigue preocupando un jugador muy criticado por no presionar nada arriba y dejar salir con el balón jugado con mucha comodidad al equipo rival.

Vinícius levanta críticas por no hacer los balances defensivos

Al Real Madrid no gusta nada la actitud del internacional brasileño. Hace unas semanas tuvo una discusión con Modric, en la que el croata le reclamaba un cambio de actitud por su mala conducta en el campo. Y ahora también le recrimina su falta de compromiso encima el verde. Modric ve como el brasileño no presiona y no ayuda en el balance defensivo a su equipo.

Modric, al igual que el resto de los compañeros del equipo, cree que buena parte de los problemas de juego que está padeciendo el Madrid vienen de la nula capacidad defensiva de sus delanteros. En especial la de Vinícius. A pesar de ello, la relación entre Modric y Vinícius está rota desde hace tiempo. No se hablan. Y ahora el capitán ha elevado la queja a su entrenador Ancelotti.

Mbappé no quiere a Vinícius Júnior

El ariete galo también le ha pedido a Ancelotti la cabeza de Vinícius. Su pique por la posición en el campo y el Balón de Oro es férrea. Todo ello añadido al bajo rendimiento de un Vinícius que Mbappé ve como solo hace la guerra por su cuenta y carece de solidaridad defensiva para el equipo.

Con esa tesitura, Mbappé cree que los mimados de Ancelotti no deberían tener tanto protagonismo y dar opciones a otros futbolistas con hambre y que miran por el equipo. La relación en el vestuario está rota, y cada vez tiene más trascendencia sobre lo que pasa encima del verde.