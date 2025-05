Conspiración para echar a Vinícius en el vestuario del Real Madrid liderada por dos pesos pesados

Vinícius Júnior no es un futbolista muy agraciado por tener grandes relaciones humanes. Su actitud supremacista y egocéntrica lo ha llevado a tener trifulca tras trifulca con varios jugadores de la liga como del propio vestuario. Al brasileño no lo aguantan muchos jugadores. Sus continuas porfías y provocaciones en los campos lo han llevado a tener más detractores que admiradores.

Y este ha sido el motivo por el que Vinícius pierda todo lo que tiene como buen futbolista por su arisco carácter. Sus interminables peleas lo han llevado a no poder tejer una buena amistad o relación con otros compañeros de selección. La competencia y el egoísmo han sido una constante en su carrera como profesional. Todo ello hasta tal punto que dos pesos pesados de la plantilla se opongan a su presencia en el equipo.

Modric no soporta a Vinícius Júnior

Al ‘10’ del Real Madrid no le gusta nada la actitud del internacional brasileño. Hace unas semanas tuvo una discusión reclamándole un cambio de actitud por su mala conducta en el campo. Y ahora también le recrimina su falta de compromiso encima el verde. Modric ve como el brasileño no presiona y no ayuda en el balance defensivo a su equipo.

Modric cree que buena parte de los problemas de juego que está padeciendo el Madrid vienen de la nula capacidad defensiva de sus delanteros. A pesar de ello, la relación entre Modric y Vinícius está rota desde hace tiempo. No se hablan. Y ahora el capitán ha elevado la queja a su entrenador Ancelotti.

Mbappé no quiere a Vinícius Júnior

El ariete galo también le ha pedido la cabeza de Vinícius. Su pique por la posición en el campo y el Balón de Oro es férrea y saltan chispas. Todo ello añadido al bajo rendimiento de un Vinícius que Mbappé ve como solo hace la guerra por su cuenta y carece de solidaridad defensiva para el equipo.





Con esa tesitura, Mbappé cree que los mimados de Ancelotti no deberían tener tanto protagonismo y dar opciones a otros futbolistas con hambre y que miran por el equipo. Además, al francés no le ha sentado nada bien la renovación de Vini que pasará a ganar más que él y, por lo tanto, tendrá la ficha más alta de toda la plantilla. La relación en el vestuario está rota, y cada vez tiene más trascendencia sobre lo que pasa encima del verde.