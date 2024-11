De ser error del Valladolid, Ronaldo Nazário y Guardiola a ser fijo en La Roja y el Bernabéu

Varios fueron sus destinos pero solo en dos de ellos no pudieron o supieron ver su potencial, tanto el Real Valladolid, en manos de Ronaldo Nazário, como el Manchester City, ya por entonces con Pep Guardiola como técnico, y sin embrago tiempo después (no tanto) el futbolista no solo ha revertido en sus dos últimas etapas Sporting y Tottenham) su situación, sino que ha pasado a ser un fijo de La Roja y un probable fichaje del Real Madrid.

Es la opción B, pero gana fuerza

La ausencia de pilares nacionales en el Real Madrid es un asunto que preocupa al club blanco, sobre todo en su proyección en LaLiga y la selección. En este sentido, la caída en desgracia de Dani Carvajal y la necesidad de un recambio implican una oportunidad en este sentido, la de fichar al ya habitual con Luis de la Fuente, siempre y cuando le falle la vía A en la hoja de ruta del Real Madrid: Trent Alexander-Arnold.

Sí, es cierto que lo del futbolista del Liverpool va por el buen camino, pero muchas cosas pueden fallar, de ahí que Pedro Porro, el jugador del que hablamos, haya pasado a ser la oportunidad que busca el Madrid en la Selección Española de Fútbol. De esto ya se han hecho eco en Inglaterra y, al parecer, el futbolista estaría como loco por sopesar esta posibilidad.

Lo económico, clave

Ni que decir tiene que el Madrid ya sabe y ha sufrido una negociación con el Tottenham, de hecho, ha tenido varias, y ese es el principal motivo por el que Arnold le lleva ventaja al jugador español, el cual, dicho sea de paso, no saldría por menos de 45 millones de euros.

Visto en perspectiva fue el City, también el Pucela, quienes hicieron mal negocio con el de San Benito; unos, los skyblue, porque lo vendieron por menos dinero del que invirtieron en él (unos 4M menos), los pucelanos porque pudieron tener un lateral de gran nivel durante la temporada 19/20, donde fue suplente y apenas jugó 13 partidos.