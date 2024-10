Es inevitable, Álex Baena será el nuevo galáctico y Marcelino se adelanta y firmará al otro Pedri

Con solo dos partidos perdidos y unas cifras goleadoras similares a las del Real Madrid, el Villarreal, tercero (y con unos guarismos similares a las de los blancos, que han anotado 21 tantos por los 20 del Submarino Amarillo), sabe que el crecimiento de esta temporada, y de algunos de sus jugadores, tiene un peaje. Uno de los más inminentes es el de Álex Baena, considerado l nuevo galáctico de La Roja en el mercado, por eso Marcelino se adelanta para sustituirlo con el otro Pedri.

Un jugador sensacional

Baena ganó la Eurocopa y el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero además es un fijo en la Absoluta, donde ya no se pierde una lista de Luis de la Fuente, y el referente de este Villarreal que camina en LaLiga EA Sports por delante del Atlético de Madrid de los 185 millones de euros. No es extraño que tenga tantos pretendientes, entre los que se cuentan, según donde se mire, Barça, Real Madrid, Arsenal, PSG o City, por nombrar algunos. El de Roquetas del Mar es, por tanto, el precio del éxito, un jugadorazo que se le escurre de las manos a Marcelino y al cuadro amarillo… pero no lloran, lo aceptan y, por eso, reaccionan.

Muchos pretendientes…

O lo que es lo mismo, el Villarreal sabe que los 60 millones de euros que figuran en la cláusula del jugador almeriense no serán suficiente muro como para evitar que salga (el próximo verano), por eso el míster asturiano se adelanta y tienen casi atado a su recambio, nada menos que el nuevo Pedri, un futbolista joven, diferente y de una clase enorme que apunta alto y que sería digno recambio (y apuesta) de Baena en el Villarreal.

Efectivamente hablamos, como sucede con el mediocampista del Barça, de un crack en ciernes canario, uno de esos mágicos de las islas afortunadas como David Silva o Juan Carlos Valerón, un heredero de ese fútbol creativo. Sí, el Villarreal y Marcelino lo tienen claro, el recambio es Alberto Moleiro, estrella de Las Palmas, nacido hace 21 años en Santa Cruz de Tenerife y uno de los futbolistas revelación de esta liga. Con él, piensan en La Cerámica, la pérdida de Baena será armónica; tanto, que ya sopesan usar el dinero de esa venta en esta compra. Está decidido.