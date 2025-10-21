Xabi Alonso no es Ancelotti y no le pasa ni una, debe ganarse el puesto, no será titular por ser quien es

Xabi Alonso aterrizó en el banquillo del Real Madrid con las cosas claras y con mucha mano dura, por lo que no se dejará achantar por ningún jugador de la plantilla. En ese sentido, el técnico ya ha demostrado que no es nada parecido al antiguo entrenador, Carlo Ancelotti, y no pasará ni una a una estrella en concreto del conjunto blanco, por lo que deberá ganarse el puesto.

Se trata de Jude Bellingham, uno de los futbolistas más importantes del Madrid que no está pasando un buen momento. El inglés volvió hace poco de la operación que se realizó en el hombro el pasado verano, y aunque sorprendió al cuerpo médico regresando un mes antes de lo previsto, la realidad es que está en un estado de forma muy cuestionable, lo que dificulta su juego.

Xabi Alonso le ha dejado claro a Bellingham que deberá ganarse el puesto

Por eso, el centrocampista está siendo criticado constantemente por su rendimiento e incluso algunos jugadores creen que aún no se merece ser titular, aunque sea una estrella y una pieza clave dentro del equipo. Y ahí, ha intervenido Alonso, dejándole claro que no será titular por ser quien es y que deberá mejorar su nivel si quiere recuperar su sitio en sus alineaciones titulares.

Bellingham ha estado trabajando intensamente durante las dos últimas semanas en Valdebebas, teniendo en cuenta que no fue convocado con Inglaterra en el parón de selecciones, pero a día de hoy, aún continúa lejos de su mejor nivel. Aun así, el inglés quiere demostrar que es el jugador inamovible y diferencial que era antes de la lesión, aunque aún esté lejos de conseguir este objetivo.

El centrocampista inglés no está en un buen momento de forma

Por lo tanto, Alonso deberá decidir si le sigue dando la titularidad a un Bellingham cuyo rendimiento está siendo cuestionable y, a veces, está restando más que sumando en el campo, o decide darle más oportunidades a futbolistas que, a lo mejor, se lo están mereciendo más que el inglés. Especialmente, de cara a una semana clave, como son las visitas de la Juventus en la UEFA Champions League y el FC Barcelona en Liga.