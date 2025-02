Dos jugadores del Real Madrid no celebraron el gol de Gonzalo al Leganés

El Real Madrid obtuvo la clasificación en el último momento para las semifinales de la Copa del Rey gracias a un gol de Gonzalo García, jugador del Castilla, en el último minuto del encuentro. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti no realizó un buen partido y estuvo muy flojo, especialmente en la defensa, pero La Fábrica salió a rescatar a los blancos para evitar un nuevo descalabro contra el Leganés.

La diana de Gonzalo en el descuento desató la locura en el equipo madrileño, que ya se veía abocado a una segunda prórroga consecutiva en la competición del KO. Aun así, dos compañeros no celebraron el tanto del futbolista porque hubiesen deseado marcarlo él. Uno de ellos fue Vinicius, que ni se inmutó para celebrarlo, mientras que el otro fue Endrick, cabreado por su mal partido.

Vinicius y Endrick no celebraron el gol de Gonzalo

Vinicius no fue titular, pero salió justo después del descanso por Rodrygo para darle un nuevo enfoque a la delantera del Madrid. Su entrada fue determinante y tuvo unas cuantas oportunidades para marcar, desbordando a su defensa, pero no tuvo suerte. Por otra parte, Endrick sí que salió de la partida, pero no estuvo nada acertado ante la portería, teniendo una clara ocasión para marcar en la primera parte.

Por eso, los dos brasileños acabaron mosqueados el encuentro a pesar de la victoria y la clasificación para las semifinales de la Copa. El primero, porque no fue el protagonista del gol del triunfo, ya que quería ser el héroe una vez más, mientras que el segundo vio que, además de su horrible partido, un canterano marcaba el tanto que certificaba el pase en la misma posición que él juega, de delantero centro.

El futuro de los dos brasileños, en duda

Además, el futuro de los dos brasileños está en duda. La continuidad de Vinicius en el Madrid es una incógnita y es posible que no renueve su contrato con el conjunto blanco para irse a otro equipo, mientras que Endrick, a parte de la Copa del Rey, no está teniendo minutos y tampoco está demostrando que los merezca, por lo que podría salir si Carlo Ancelotti continúa en el banquillo la próxima temporada.