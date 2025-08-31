Dos jugadores del Real Madrid no celebraron el gol de Vinícius Júnior contra el Mallorca

El Real Madrid consiguió una victoria importante contra el Mallorca, pero lo que ocurrió durante el partido dejó más preguntas que certezas. En un equipo que suele vibrar con cada gol, sorprendió que Rodrygo y Dani Carvajal se mantuvieran al margen de las celebraciones. El gesto no pasó desapercibido ni para los compañeros ni para los aficionados, que ya especulan sobre las razones detrás de su frialdad.

El brasileño y el capitán blanco atraviesan momentos muy distintos, pero ambos cargan con una presión que los ha dejado en una situación incómoda dentro del vestuario. Rodrygo, que siente cada vez más cerca la sombra de Mbappé y la competencia directa con Vinícius, ve amenazada su titularidad. Por su parte, Carvajal sufre la competencia feroz de Alexander-Arnold, fichaje estrella para reforzar el lateral derecho, lo que ha deteriorado su rol como líder.

Rodrygo, entre la sombra de Mbappé y la duda de su rol

En el caso de Rodrygo, la falta de entusiasmo en la celebración del gol de Vinícius Júnior refleja el malestar de un jugador que no atraviesa su mejor momento. Si bien ha tenido actuaciones destacadas en temporadas anteriores, la llegada de Mbappé lo ha colocado en un escenario de incertidumbre. Su sitio en el once ya no es incuestionable y las conversaciones en torno a su futuro se han intensificado.

La competencia con Vinícius y la presión de estar a la altura de los fichajes galácticos hacen que el brasileño viva con ansiedad cada partido. No celebrar los goles, interpretado como un gesto de desapego, deja claro que Rodrygo no se siente cómodo con el papel secundario que parece asignarle Xabi Alonso.

Carvajal, capitán en entredicho

Por su parte, Dani Carvajal vive una situación complicada. Aunque porta el brazalete de capitán, su rendimiento ha generado dudas en los últimos meses. La llegada de Alexander-Arnold no solo le ha puesto un competidor directo en el campo, sino que también ha alimentado rumores sobre una pérdida de confianza en su liderazgo.

El hecho de que Carvajal no celebrara los goles es interpretado como un reflejo de la tensión que arrastra. El capitán, acostumbrado a ser un pilar, siente que su rol se tambalea y eso lo aleja del entusiasmo colectivo. En Valdebebas preocupa que la falta de unidad en momentos clave pueda acabar costando más que tres puntos.