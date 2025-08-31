Rodrygo y Vinícius, de íntimos a un distanciamiento fuera y dentro del Real Madrid preocupante

La temporada ha comenzado cargada de cambios dentro del Real Madrid, y uno de los focos de atención es la relación entre Vinícius Jr. y Rodrygo Goes. Lo que durante años fue una amistad íntima y una conexión futbolística cercana corre ahora peligro frente a las exigencias de la era de Xabi Alonso, quien ha instaurado una competencia directa por el puesto en la banda izquierda.

El contexto cambió: Rodrygo afirmó sentirse capaz de arrebatarle el puesto titular a Vinícius, generando señales de tensión más allá de lo estrictamente deportivo. Desde su entorno confirman que se ve fuerte, útil para el esquema de Alonso y preparado para asumir responsabilidades que hasta ahora eran del ’7’ blanco. Esta rivalidad latente ha tenido consecuencias visibles dentro y fuera del campo. Ya no juegan con la fluidez de antes, ni muestran la misma complicidad en redes sociales ni en el vestuario. Aunque aún mantienen el respeto, el ambiente ha cambiado. El vestuario banca este nuevo escenario de competencia, pero con preocupación: una división aún sutil podría hacerse mayor si no hay señales de reconciliación.

Una temporada clave para salvar la amistad y sus carreras

Xabi Alonso ha introducido esta competencia tácticamente, con Rodrygo alineado desde el inicio ante el Oviedo y Vinícius relegado al banquillo, pese a entrar luego y marcar con gol y asistencia. Un movimiento que dejó claro que nadie tiene sitio asegurado, ni siquiera los habituales titulares.

El mensaje busca revitalizar a ambos: motivar con exigencia para elevar su nivel. Pero también es un riesgo: pueden convertirse en rivales irreconciliables. Las conversaciones internas apuntan a la necesidad de equilibrio. El club cree que si ambos logran alinearse, podrán ofrecer la mejor banda izquierda del mundo. Pero quedan advertencias claras: quien no responda a Xabi Alonso lo padecerá.

Del mejor dúo a una peligrosa distancia

La temporada será decisiva para consolidar o romper ese vínculo. La responsabilidad es compartida. Para Vinícius, demostrar que sigue siendo el referente sin perder la comunión con Rodrygo. Y para Rodrygo, probar que puede aportar desde el inicio sin desestabilizar al compañero y amigo.

La tensión es real, pero también es una oportunidad para construir algo grande. La auténtica prueba será si esta rivalidad suma o si, por el contrario, daña lo que fue uno de los mejores tándems del Madrid.