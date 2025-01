El enojo de Endrick con Ancelotti tras la goleada del Real Madrid ante el Valladolid

El Real Madrid no tuvo grandes complicaciones para derrotar por 3-0 al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. Con esta victoria, el equipo de Carlo Ancelotti amplió su ventaja sobre el Atlético de Madrid y el Barça, que este domingo enfrentará al Valencia. Kylian Mbappé fue la gran figura de la jornada al marcar un triplete, llegando a su gol número 13 por liga.

En los primeros minutos, el equipo local intentó presionar a la defensa merengue, pero no logró hacerse con el control de la posesión. Con el correr del partido, Dani Ceballos y Valverde comenzaron a marcar el ritmo, dominando los tiempos del encuentro y generando espacios que pronto serían aprovechados. Tanto Rodrygo como Mbappé se convirtieron en una pesadilla constante para la última línea del Real Valladolid.

Golpea el Real Madrid

El conjunto local no encontraba cómo frenar a las figuras del equipo blanco, y el primer gol llegó rápidamente. A los 30 minutos, el ex PSG quedó cara a cara con Hein y no tuvo problemas para enviar el balón al fondo de la red. A pesar de la desventaja, los dirigidos por Diego Cocca no se rindieron y, alentados por su público, buscaron insistentemente el arco defendido por Thibaut Courtois.

Sin embargo, la defensa del Real Madrid se mostró sólida en todo momento, dejando en claro el trabajo realizado por Ancelotti para fortalecer ese aspecto del equipo. En la segunda mitad, Mbappé volvió a ser decisivo, anotando dos goles más para sellar el 3-0 definitivo. Con este resultado, el Real Madrid llega en óptimas condiciones para el duelo crucial ante el Brest de Francia por la Champions League.

El enojo de Endrick con Ancelotti

El brasileño de 18 años solo ingresó al terreno de juego en el minuto 93, cuando el partido ya estaba resuelto. Lo más llamativo fue que Ancelotti esperó hasta el último momento para darle minutos, desperdiciando la oportunidad de que Endrick mantuviera el ritmo competitivo con un ingreso más temprano.

De hecho, apenas el joven delantero pisó el césped, el árbitro Busquets Ferrer señaló el final del encuentro. Este detalle generó el evidente enojo del brasileño hacia su entrenador.