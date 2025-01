Rodrygo ha llegado a un principio de acuerdo con el Liverpool

Desde la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, el protagonismo de Rodrygo Goes se fue diluyendo con el correr de los partidos. Aunque fue una de las grandes figuras de la temporada pasada, Carlo Ancelotti ha utilizado al brasileño en distintas posiciones del frente de ataque para que el ex PSG pueda demostrar su máximo potencial. Como resultado, el arco le está quedando cada vez más lejos al ex Santos, lo que ha provocado una disminución en su cuota goleadora. Ante esta situación, el futbolista está evaluando su salida y ya tiene un interesado: el Liverpool.

El club inglés está analizando las distintas alternativas que ofrece el mercado para encontrar al sucesor ideal de Mo Salah. En este contexto, la directiva ha notado que Rodrygo no está cómodo en el Real Madrid desde la llegada de Mbappé y no descarta hacer una oferta superior a los 80 millones de euros para adquirir su ficha. De hecho, algunos medios ingleses aseguran que habría un principio de acuerdo entre el club y el jugador.

Florentino Pérez escucha al Liverpool

El presidente merengue no tiene urgencia de desprenderse de una de las figuras de la plantilla, pero está dispuesto a escuchar la oferta del actual puntero de la Premier League. Si los números se acercan a lo que el club blanco considera adecuado, Rodrygo no vería con malos ojos irse a probar suerte en Inglaterra.

Lo que ocurre es que el Real Madrid cuenta con suficientes futbolistas en la línea ofensiva, por lo que la salida del delantero de 24 años no sería considerada irreemplazable. Su partida abriría espacio para que Endrick, Arda Güler y Brahim Díaz, tres jóvenes talentos que vienen pidiendo a gritos más oportunidades, tengan más minutos dentro del campo de juego. Si ninguno de ellos cumple con las expectativas, otra opción sería jugar únicamente con Vinícius y Mbappé, tal como ha sucedido en varios encuentros de esta temporada. Los próximos días serán clave para determinar las intenciones del Liverpool.

El primer fichaje

La buena noticia para Florentino Pérez es que tiene prácticamente cerrado el fichaje de Trent Alexander-Arnold. El lateral del Liverpool llegará en condición de agente libre, aunque el club se ha comprometido a pagarle una prima de 20 millones de euros.

De esta forma, el Real Madrid refuerza una posición clave en la defensa.