El Liverpool hace llegar una primera oferta de 60 millones a Florentino Pérez que pide 80

El Real Madrid está planificando la plantilla para el próximo año y ya tiene en mente las bajas que tendrá el equipo de jugadores que no cuentan para el futuro más cercano de la entidad. Futbolistas que no han tenido el rendimiento esperado o están demostrando un nivel pésimo no pueden vestir la camiseta blanca y Florentino Pérez los ha puesto en el mercado para que se busquen un nuevo destino.

Uno de ellos es Aurelien Tchouameni, el centrocampista que no ha dado la talla que se esperaba. El conjunto madrileño tenía muchas esperanzas en la proyección del francés, pero no ha acabado de demostrar el potencial que atesoraba y se tendrá que buscar un nuevo equipo. En ese sentido, el Liverpool es uno de los más interesados en él y habría ofrecido 60 millones de euros, mientras que Florentino pide un poco más, 80.

El Liverpool viene a por Tchouameni

Los ingleses llevan tiempo detrás del futbolista del Madrid e intentarán hacerse con sus servicios, ya que Arne Slot cree que podría ser un gran fichaje para el centro del campo de su equipo e iría muy bien para las características de la Premier League. Aunque el presidente del conjunto blanco quiere venderlo, le gustaría recuperar parte de la inversión que hizo por él hace unos años y pide más dinero para su venta.

Los prácticamente 100 millones que Florentino desembolsó por el francés aún escuecen en los despachos del Madrid y es una prioridad absoluta no acabar perdiendo con su traspaso a otro equipo. Tchouameni no ha acabado demostrando lo que tanto prometía en el Mónaco, el equipo de donde procedió, y se ha acabado aceptando su salida después de un nuevo proyecto fallido.

El francés, enfadado por su rol

Aunque el futbolista no está teniendo suerte en el Madrid, el centrocampista tampoco está contento con el rol que tiene sobre el terreno de juego. Carlo Ancelotti lo está poniendo de central teniendo en cuenta las bajas del equipo y, como no es la posición natural del jugador, no está pudiendo rendir a su máximo nivel, hecho que ha enfadado a Tchouameni.