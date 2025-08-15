70 millones ya, pero Florentino Pérez rechaza la propuesta, pide 20 más o no sale del Real Madrid

Florentino Pérez está acabando de perfilar los últimos movimientos del mercado de fichajes veraniego y una estrella del Real Madrid está en la rampa de salida. Por eso, el presidente está recibiendo ofertas importantes, aunque habría rechazado una de 70 millones de euros porque no cumple los mínimos establecidos, que son de unos 90 millones o incluso más para dejarlo marchar.

Este jugador en cuestión es Rodrygo Goes, uno de los que más está en el punto de mira porque su futuro sigue siendo una incógnita. Xabi Alonso no cuenta con él y así lo ha demostrado en todos los partidos que ha estado dirigiendo al equipo desde el banquillo, arrebatándole la titularidad y solo dándole minutos, si es que los tenía, en las segundas partes de estos encuentros.

Florentino Pérez pide 90 millones de euros al City por Rodrygo

Por eso, el brasileño tiene la puerta de salida abierta, pero su situación está empezando a ser muy complicada. Las altas exigencias que ha puesto Florentino Pérez para que se vaya están evitando que los equipos interesados en él tomen la decisión de ficharlo. El último de ellos, el Manchester City, ha puesto 70 millones encima de la mesa, pero el máximo mandatario blanco los ha considerado insuficientes.

De hecho, ya no se descarta que Rodrygo acabe quedándose en el Madrid esta temporada, teniendo en cuenta que quedan pocas semanas para que finalice el mercado y los clubes que han llamado a la puerta de la entidad madrileña para preguntar por sus servicios han sido recibidos con unas exigencias muy altas, incluso para un equipo como el City, muy capacitado económicamente.

A día de hoy, la continuidad del brasileño en el Madrid parece más cerca

Por lo tanto, si Florentino no rebaja un poco sus pretensiones, lo más probable es que el brasileño siga un curso más de blanco, aunque Alonso ya ha dejado claro que no será titular indiscutible y tendrá que ganarse los minutos como cualquier otro jugador. El panorama para la continuidad de Rodrygo es muy claro, pero nada favorable para el futbolista después de los últimos movimientos en el mercado de equipos interesados en él.