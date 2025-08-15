Es la decisión más difícil de su vida, pero pide a Florentino Pérez que le ayude a salir del Real Madrid

El Real Madrid sigue trabajando en la confección de la plantilla de la temporada que empezará en breve con la carpeta de salidas marcada en rojo. El conjunto blanco aún podría sufrir algún par de bajas, especialmente de jugadores con los que no cuenta Xabi Alonso para sus esquemas, o incluso de aquellos que han decidido marcharse al ver que no tendrán muchos minutos.

De hecho, uno de ellos ya le habría pedido a Florentino Pérez que le ayude a salir del Madrid. Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas que está en el punto de mira tras haber perdido protagonismo con la llegada del tolosarra al banquillo. El andaluz volverá a ser un suplente constante, algo que no le ha gustado nada, y podría haber decidido marcharse del Santiago Bernabéu.

Dani Ceballos le ha pedido a Florentino Pérez que le deje marchar al Betis

Además, el sevillano habría puesto mucho interés en volver al club de su vida, que es el Real Betis, una operación que tanto el jugador como el conjunto andaluz llevan persiguiendo desde hace años, pero que nunca se ha acabado de concretar durante los mercados veraniegos. Ahora, la situación podría cambiar si acaban poniéndose de acuerdo todas las partes en las últimas semanas.

Aun así, el Madrid ya le ha dejado claro a Ceballos que le dejará marchar si así lo pide, pero siempre y cuando llegue una oferta en condiciones a los despachos de Valdebebas. Una oferta que, de momento, no ha llegado, y es que los blancos estarían pidiendo entre 15 y 20 millones de euros para dejarlo salir, una cantidad a la que el Betis no podría llegar en ningún caso.

El centrocampista sabe que no tendrá muchos minutos con Xabi Alonso

Por eso, el club sevillano quiere hacerse con el centrocampista mediante una cesión, algo que la entidad madrileña no está dispuesta a aceptar. Sin embargo, Ceballos le ha pedido ayuda al presidente para que acepte su deseo de poder volver al Betis, a pesar de que la propuesta estaría lejos de lo que espera el Madrid en el aspecto económico, además de perder una pieza más en lo deportivo.