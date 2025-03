El Manchester City comunica a Florentino Pérez que está en disposición de pagar 90+20 millones

La mala temporada que está realizando el Manchester City obliga a Pep Guardiola a patear el tablero y construir desde cero un nuevo proyecto futbolístico. El punto de quiebre fue la aplastante derrota por 6-2 en el global ante el Real Madrid por los 16avos de final de la Champions League. Después de asegurar la continuidad de Erling Haaland hasta 2034 y la incorporación de jóvenes como Abduqodir Husanov y Omar Marmoush, el técnico catalán entiende que necesitan una figura de la talla de Rodrygo. Los citizens ya se comunicaron con Florentino Pérez y le hicieron saber que piensan pagar la cláusula de salida.

No es la primera vez que el brasileño de 24 años aparece en los planes del Manchester City, pero esta vez la situación es distinta. El club inglés no cuenta con Julián Álvarez en su plantilla y el regreso de Oscar Bobb a las canchas sigue siendo incierto. En este contexto, Guardiola considera que el ex Santos es el jugador ideal para formar dupla de ataque con Haaland.

Florentino Pérez estudia la oferta

Rodrygo tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028 y una cláusula de salida de 1.000 millones de euros. El Manchester City no está en condiciones de hacer semejante erogación de dinero porque lo dejaría sin margen para hacer otros movimientos en el próximo mercado de pases. La oferta concreta que le acercaron a Florentino Pérez es de 90 millones de euros, más otros 20 millones en concepto de bonos.

El máximo dirigente merengue no ve con malos ojos la propuesta, aunque todo dependerá de lo que ocurra con Vinícius Junior. Si el talentoso extremo izquierdo decide irse a la liga saudí, no tiene intenciones de desprenderse de la ficha de Rodrygo, quien ha dado sobradas muestras de ser un futbolista hecho para el Real Madrid.

El fin de una era

Esta temporada marcará el fin de una época dorada en el Manchester City. Tras la salida de Kyle Walker al AC Milan, le seguirán las despedidas de Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan y Rúben Dias, quienes dejarán el club una vez finalice el año. A este grupo podría sumarse Ederson, quien aún no ha renovado su contrato, y Stefan Ortega Moreno, cuya permanencia también está en duda.