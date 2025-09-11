El Manchester City tiene un acuerdo con Rodrygo

La continuidad de Rodrygo Goes ha sido uno de los puntos más calientes que ha tenido el Real Madrid este verano, teniendo en cuenta que la llegada de Xabi Alonso al banquillo cambió su rol en el equipo y, de hecho, el brasileño tenía la puerta de salida abierta para marcharse del conjunto blanco si llegaba una oferta decente a los despachos de Valdebebas durante el mercado.

Finalmente, el extremo ha acabado quedándose en el Madrid y podría recuperar parte del papel de estrella que tenía en el club si va mejorando su rendimiento ante los ojos del tolosarra. Aun así, su futuro no está del todo asegurado y su salida se podría volver a abrir en el caso de que no recupere la titularidad de aquí a enero, con un ojo en el mercado de invierno de dentro de unos meses.

El Manchester City tendría un acuerdo cerrado con Rodrygo para enero

Precisamente, uno de los equipos que más se interesó por él en su momento, el Manchester City, tendría un acuerdo con el jugador en caso de que se marchara definitivamente del Madrid. El conjunto del Etihad Stadium lo tuvo en el punto de mira para reforzar la delantera en caso de que uno de sus atacantes se fuera, pero finalmente no sucedió y la operación no tiró para adelante.

Eso no quiso decir que descartaran de una vez por todas la posibilidad de fichar a Rodrygo en algún momento, ya que Pep Guardiola es un completo enamorado del juego del brasileño y ya ha dicho en más de una ocasión que le encantaría tenerlo en su equipo. Por eso, si hay varios detonantes de aquí a enero, como una suplencia constante del delantero o una fuga en el City, se podría realizar.

El brasileño se marcharía si no recuperase su rol de estrella en el Madrid

Los de Manchester no han empezado muy bien la temporada y eso, sumado a algunas lesiones que han tenido, podrían provocar que se lanzaran definitivamente a por Rodrygo en algún momento u otro, siempre y cuando el brasileño esté conforme con marcharse del Madrid si ve que no podrá recuperar el rol que tenía antaño con la llegada de Alonso al banquillo.