El Manchester llega a 20+10 millones, pero Florentino Pérez no negociará si la oferta no llega a los 50

El Real Madrid ganó un partido clave frente al Salzburgo por la Champions League y llegará al último encuentro con chances de clasificar a octavos de final de forma directa. A pesar del desahogo de varias figuras, hubo un futbolista de la plantilla que no festejó el triunfo ante el elenco austríaco: Brahim Díaz. El talentoso mediocampista español ingresó al minuto 72 de la segunda mitad cuando la historia ya estaba sentenciada. A pesar de que vio acción, Carlo Ancelotti decidió mandar primero al campo a Arda Güler, una señal de que está cada vez más relegado en la consideración del cuerpo técnico.

En este contexto, medios ingleses informaron que el jugador de 25 años ha despertado el interés del Manchester United, dirigido por Ruben Amorim. El técnico portugués, quien lleva adelante una profunda reestructuración del equipo, considera que el volante del Real Madrid puede aportar la dosis de talento que actualmente necesita su plantilla. Ante esta situación, Díaz deberá reflexionar sobre si buscar nuevos desafíos en otro club o conformarse con los minutos que pueda conseguir en la segunda mitad de la temporada.

De acuerdo con la información que publicaron los medios, el Manchester United está dispuesto a hacer un ofrecimiento por 20 millones de euros y otros 10 kilos en concepto de bonos. Florentino Pérez no quiere saber nada con desprenderse de él a menos que el propio jugador se lo pida. Llegado el caso, el mandatario merengue tiene pensado pedir 50 millones de euros por la totalidad de la ficha.

