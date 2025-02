El Manchester United quiere juntar a Harry Kane y Vinícius

El Manchester United está decidido a hacer una profunda reestructuración de su plantilla para volver a competir en los primeros puestos de la Premier League. Después del fracaso de la gestión de Erik ten Hag, la directiva confía en que Rúben Amorim es el hombre indicado para dar un giro de timón y regresar a la época dorada. Para ello, saben que necesitan dar un golpe en el mercado y sueñan con armar una delantera temible: Harry Kane y Vinícius Júnior.

Ambas son negociaciones complejas, pero los Red Devils harán todo lo posible para darle el gusto a su entrenador. En el caso del futbolista brasileño, tiene contrato hasta 2027 y parece difícil que el Real Madrid se siente a negociar un traspaso. La única cuestión que podría inclinar la balanza en favor del Manchester United es que Vinícius siga protagonizando peleas dentro del campo de juego. Ocurre que el último encontronazo que tuvo, con su compañero Luka Modrić, dejó preocupados a más de uno en el club merengue, incluso al propio Florentino Pérez.

¿Harry Kane deja Múnich?

Por su parte, el delantero inglés está atravesando una de sus mejores temporadas como futbolista profesional. En la presente campaña, lleva anotados 26 goles y ha repartido 10 asistencias en 27 partidos. Sin embargo, su continuidad en el club bávaro no está garantizada.

Medios alemanes informaron que Harry Kane cuenta con una cláusula de salida que le permitiría irse por solo 80 millones de euros, una cifra muy baja para un futbolista de su jerarquía. Esto ha despertado el interés de varios clubes, como Tottenham, Manchester United y Al Ahli.

Los buscan en Arabia

El Al Ahli de la Saudi Pro League lleva tiempo insistiendo en el fichaje de Vinícius Júnior. De hecho, en las últimas semanas trascendió que los árabes están dispuestos a pagar 350 millones de euros, lo que lo convertiría en el traspaso más caro de la historia del fútbol.

Asimismo, ante la posible salida de Roberto Firmino, la institución tiene intenciones de formar una dupla ofensiva con Harry Kane e Ivan Toney. Teniendo en cuenta que la cláusula de salida del ex Tottenham es baja para la billetera de los jeques, no sería una locura pensar que esa delantera podría estar compartiendo equipo antes de lo esperado. El Manchester United deberá moverse con rapidez si no quiere perder la oportunidad de fichar al capitán de la selección de Inglaterra.