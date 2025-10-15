El Manchester United sube a 70 millones para apartar a Florentino Pérez de la negociación

El Real Madrid podría encontrarse con un serio problema de cara al mercado de verano del año que viene. El conjunto blanco ya está planificando seriamente la plantilla que tendrá el equipo la siguiente temporada y uno de los objetivos prioritarios será reforzar el centro del campo. Sin embargo, el Manchester United podría quitarle a uno de los jugadores que están en el punto de mira.

Se trata de Adam Wharton, uno de los centrocampistas que está en boca de todos. El futbolista del Crystal Palace está siendo seguido por media Europa y lo más probable es que abandone su club el verano que viene y, ahí, el United quiere hacerse con sus servicios y presentará una oferta de 70 millones de euros para apartar a Florentino Pérez y al Madrid de la negociación.

El Manchester United sube la oferta por Adam Wharton y aparta al Madrid

Los blancos pensaban poner encima de la mesa una buena cantidad para intentar convencer al jugador y a la entidad inglesa, pero esta cuantía está lejos de lo que ofrecerá el United o cualquier otro club, teniendo en cuenta el poderío económico que hay en la Premier League. En teoría, el Madrid no tiene intención de igualar estos 70 millones y se alejaría definitivamente de su fichaje.

Esto supondría un alivio para Dani Ceballos, ya que el andaluz podría quedarse en el conjunto blanco, al menos, una temporada más, evitando así salir por la puerta de atrás el verano que viene, que era la intención que tenía el club. Aun así, el Madrid seguirá con el objetivo de reforzar el centro del campo, por lo que está por ver si al sevillano le echarán o no definitivamente.

El conjunto blanco no pagará una cantidad tan elevada por el centrocampista

La entidad madrileña tiene claro que se necesitarán cambios importantes en la plantilla de la próxima temporada y tanto la defensa como el centro del campo serán dos posiciones que se reforzarán seguro. Las llegadas de un central y un mediocentro organizador son consideradas prioritarias para Xabi Alonso y la dirección deportiva, por lo que ya se está trabajando en ello.