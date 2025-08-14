Xabi Alonso, a la cara, los tiempos han cambiado, de titular con Ancelotti a suplente, no le pasa ni una

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto cambios muy importantes en el rol de algunos jugadores de la plantilla. Futbolistas que eran indiscutibles con Carlo Ancelotti podrían ver cómo sus oportunidades van a la baja con la presencia del tolosarra, teniendo en cuenta que el nuevo entrenador tendrá otros planes para sus esquemas y su estilo de juego.

Es el caso de Antonio Rüdiger, uno de los centrales más importantes del conjunto blanco en los últimos años. El alemán ha sido uno de los líderes en la defensa, especialmente la temporada pasada, cuando fue de los pocos supervivientes en la pandemia de lesiones que tuvo el equipo en la retaguardia. Sin embargo, la llegada de Alonso ha cambiado un poco su papel en el Madrid.

Xabi Alonso ha decidido que Antonio Rüdiger sea suplente

El vasco ha mandado un mensaje rotundo de cara a cómo será su defensa la próxima temporada. Quien tiene el puesto más que asegurado es Dean Huijsen, uno de los fichajes del verano, ya que se ve al internacional con España como uno de los líderes atrás, mientras que su pareja podría ser Éder Militão. El brasileño ya está plenamente recuperado de su lesión y en plena forma.

Esto hace pensar que Rüdiger, después de muchos años siendo titular en el Madrid, partirá desde el banquillo en la gran mayoría de partidos, viendo su rol disminuido al mínimo y solo entrará al terreno de juego cuando Alonso lo vea necesario o cuando se tenga que producir alguna rotación, ya sea por descanso o por lesión. Lo que está claro es que el alemán ha perdido el papel de titular indiscutible.

El alemán podría estar viviendo su último año en el Madrid

Además, su contrato acaba el año que viene, en 2026, por lo que el central podría estar viviendo su última temporada en el conjunto blanco. Por otra parte, su actitud tóxica hacia algunos compañeros dentro del vestuario e incluso su mal comportamiento en los encuentros, ya sea hacia rivales o árbitros, ha sido otro de los aspectos por los cuales se ha decidido que Rüdiger pierda protagonismo.