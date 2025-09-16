El Olympique de Marsella pide precio a Florentino Pérez que fija la operación en 30 millones

El Olympique de Marsella es el primer rival del Real Madrid en la UEFA Champions League. El conjunto blanco empieza su andadura en la máxima competición continental recibiendo la visita de los franceses en el Santiago Bernabéu para intentar sacar los tres primeros puntos de la temporada. Además del partido, también se podría aprovechar para hacer algunas operaciones de mercado.

De hecho, el Marsella habría pedido precio a Florentino Pérez, ya que están muy interesados en un jugador del Madrid para el mes de enero, cuando se abra la ventana de transferencias de invierno. Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales que no cuenta para Xabi Alonso y que podría abandonar el conjunto blanco en los próximos meses si su situación no cambia de manera considerable.

El Olympique de Marsella estaría muy interesado en Raúl Asencio

El presidente habría pedido un mínimo de 40 millones de euros para permitir la salida del canario, aunque el Olympique de Marsella solo estaría dispuesto a fijar la operación en unos 30 millones. Los franceses creen que su precio no puede ser más elevado, teniendo en cuenta que solo tiene 22 años y no está jugando muchos minutos en el Madrid, aunque ya tenga experiencia en la élite.

Asencio fue una pieza clave en la entidad madrileña la temporada pasada, irrumpiendo desde el filial y convirtiéndose en alguien muy importante en la retaguardia. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso este verano al banquillo del Madrid ha provocado un cambio drástico en su rol y, ahora mismo, sería el último central en la rotación del tolosarra, por lo que se le podría abrir la puerta de salida.

El defensa canario no cuenta para Xabi Alonso

Por lo tanto, después de perder su continuidad, en el Santiago Bernabéu se podrían jugar más que tres puntos en el primer partido de Champions, ya que también podría estar en juego el futuro de Asencio en el Madrid si, finalmente, el Marsella intenta hacer todo lo posible para hacerse con sus servicios en los próximos meses.